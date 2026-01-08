PODCAST CANLI YAYIN

Osmangazi'de su kesintisi! Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BUSKİ’nin altyapı çalışmaları nedeniyle Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Sakarya Mahallesi ve çevresinde planlı su kesintisi yapılacak. 8 Ocak 2026 Perşembe günü (bugün) 09.00 - 18.00 saatleri arasında su verilemeyecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Osmangazi'de su kesintisi! Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek altyapı çalışmaları nedeniyle Bursa'nın Osmangazi ilçesinde planlı su kesintisi uygulanacak.

(AA)

Bursa su kesintisi hangi mahalleri etkileyecek?

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı'nın çalışmaları kapsamında Demirtaş Sakarya Mahallesi ve çevresinde 8 Ocak 2026 Perşembe günü su verilemeyecek.

(AA)

Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Bursa'da bugün saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi yaşanacak.

(AA)

Çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun bölgeye kademeli olarak yeniden verileceği bildirildi.

ASKİden Çankaya ve Sincana su kesintisi uyarısı! 7 Ocak Ankarada sular ne zaman gelecek?ASKİden Çankaya ve Sincana su kesintisi uyarısı! 7 Ocak Ankarada sular ne zaman gelecek?
ASKİ'den Çankaya ve Sincan'a su kesintisi uyarısı! 7 Ocak Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara’da su kesintileri sürüyor: Çeşmelerde kuyruk var çözüm yok!Ankara’da su kesintileri sürüyor: Çeşmelerde kuyruk var çözüm yok!
Ankara’da su kesintileri sürüyor: Çeşmelerde kuyruk var çözüm yok!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler