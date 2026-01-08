Osmangazi'de su kesintisi! Bursa'da sular ne zaman gelecek?
BUSKİ’nin altyapı çalışmaları nedeniyle Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Sakarya Mahallesi ve çevresinde planlı su kesintisi yapılacak. 8 Ocak 2026 Perşembe günü (bugün) 09.00 - 18.00 saatleri arasında su verilemeyecek.
BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek altyapı çalışmaları nedeniyle Bursa'nın Osmangazi ilçesinde planlı su kesintisi uygulanacak.
Bursa su kesintisi hangi mahalleri etkileyecek?
BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı'nın çalışmaları kapsamında Demirtaş Sakarya Mahallesi ve çevresinde 8 Ocak 2026 Perşembe günü su verilemeyecek.
Bursa'da sular ne zaman gelecek?
Bursa'da bugün saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi yaşanacak.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun bölgeye kademeli olarak yeniden verileceği bildirildi.