TOKİ Van ve Siirt kura sonuçları açıklandı! 500 Bin Sosyal Konut projesi için isim listesi ve sonuç sorgulama ekranı

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında Van'da inşa edilecek 1+1 ve 2+1 daireler için kura heyecanı sona erdi. Ayrıca TOKİ takvimine göre Ankara'daki kura çekimi 5 Şubat'ta yapılacakken, İstanbul için kura sürecinin mart ayında tamamlanması planlanıyor.