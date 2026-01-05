TOKİ Van ve Siirt kura sonuçları açıklandı! 500 Bin Sosyal Konut projesi için isim listesi ve sonuç sorgulama ekranı
Van (6.803 konut) ve Siirt (1.627 konut) için hak sahipleri belirleme kurası tamamlandı. TOKİ kura çekimi sonrası sonuçlar e-Devlet ve TOKİ resmi sitesinde erişime açıldı. İşte T.C. kimlik no ile hızlı sorgulama ekranı ve kazananların tam listesi.
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında Van'da inşa edilecek 1+1 ve 2+1 daireler için kura heyecanı sona erdi. Ayrıca TOKİ takvimine göre Ankara'daki kura çekimi 5 Şubat'ta yapılacakken, İstanbul için kura sürecinin mart ayında tamamlanması planlanıyor.
TOKİ VAN KONUT DAĞILIMI
Van Merkez (Edremit – İpekyolu – Tuşba): 3.500 konut
Başkale: 211 konut
Çaldıran: 300 konut
Erciş: 1.500 konut
Gevaş: 100 konut
Gürpınar: 250 konut
Muradiye: 300 konut
Özalp: 500 konut
Saray: 142 konut
TOKİ VAN KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI
TOKİ Van kura çekimi sona erdi. Yapılan çekilişin ardından konut almaya hak kazanan vatandaşların isimleri netleşti. Başvuru durumunuzu öğrenmek ve sonuçlara ulaşmak için aşağıda yer alan bağlantıyı kullanabilirsiniz.
SİİRT TOKİ KURA ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI
TOKİ'nin sosyal konut projesi kapsamında Siirt'te saat 14.30'da başlayan kura çekilişi sona ererken, konut sahibi olmaya hak kazanan isimler netleşti. Noter denetiminde gerçekleştirilen çekiliş, vatandaşlar tarafından canlı yayın üzerinden anbean takip edildi.
SİİRT'TE KAÇ TANE KONUT İNŞA EDİLECEK?
Siirt Merkez: 1.000 konut
Baykan: 140 konut
Eruh: 47 konut
Kurtalan: 100 konut
Pervari: 160 konut
Tillo: 80 konut
Şirvan: 100 konut
TOKİ TAM İSİM LİSTESİ ERİŞİME AÇILDI MI?
TOKİ kura çekiminin ardından, asil ve yedek hak sahiplerine ait listelerin gün içerisinde e-Devlet sistemine aktarılması bekleniyor. Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak konut hakkı kazanıp kazanmadıklarını görüntüleyebilecek.
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
Kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından yayımlanacak asil ve yedek listeler, vatandaşların erişimine iki farklı platform üzerinden sunulacak. Adaylar, sonuçları TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik bilgileriyle sorgulayarak hak sahipliği durumlarını kolayca öğrenebilecek.
TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ
6 Ocak 2026: Mardin - Ağrı
7 Ocak 2026: Batman - Iğdır
8 Ocak 2026: Bitlis - Kars
9 Ocak 2026: Muş - Ardahan
10 Ocak 2026: Antalya - Bingöl
11 Ocak 2026: Artvin - Tunceli