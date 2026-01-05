TOKİ'nin yaptığı konutlarda oturan ev sahipleri mutlu: Kimse "bana çıkmaz" demesin

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde sosyal konut projeleri kapsamında inşa edilen konutlarda oturanların görüşlerini paylaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) bugüne kadar inşa ettiği 1 milyon 750 bin sosyal konut ile Türkiye'nin dört bir yanında dar gelirli vatandaşlar ev sahibi oluyor. İleri mühendislik teknikleri kullanarak, afetlere dayanıklı sağlam konutlar inşa eden TOKİ, Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde de sosyal konut projeleri kapsamında 429 konut inşa etti.

TOKİ, Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde de sosyal konut projeleri kapsamında 429 konut inşa etti Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, söz konusu konutlarda yaşayan vatandaşların görüntülerini, "Binlerce yuvada, aynı huzur, aynı mutluluk, aynı güven. Yüzyılın Konut Projesi ile 81 ilde 500 bin ailemize daha aynı sevinci yaşatmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullanarak paylaştı.