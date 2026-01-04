TOKİ Siirt kura çekimi ne zaman? 2026 TOKİ Siirt kura sonuçları ve isim listesi belli oldu mu?

Vatandaşları uygun ödeme koşullarıyla konut sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ 'nin 500 bin sosyal konut projesinde Siirt etabı için önemli bir aşamaya geçildi. 81 ili kapsayan proje kapsamında Siirt'te yapılacak 1.627 sosyal konut için başvurular tamamlandı.

(Anadolu Ajansı)

TOKİ Siirt Kura Çekimi Ne Zaman?

TOKİ tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Siirt'te inşa edilecek 1+1 ve 2+1 sosyal konutlar için kura çekimi 5 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Kura ile birlikte hak sahibi olacak vatandaşlar belirlenecek.