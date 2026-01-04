TOKİ Siirt kura çekimi ne zaman? 2026 TOKİ Siirt kura sonuçları ve isim listesi belli oldu mu?
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesinde Siirt için beklenen kura tarihi netleşti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Siirt’te inşa edilecek konutların hak sahipleri 5 Ocak 2026’da yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.
Vatandaşları uygun ödeme koşullarıyla konut sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde Siirt etabı için önemli bir aşamaya geçildi. 81 ili kapsayan proje kapsamında Siirt'te yapılacak 1.627 sosyal konut için başvurular tamamlandı.
TOKİ Siirt Kura Çekimi Ne Zaman?
TOKİ tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Siirt'te inşa edilecek 1+1 ve 2+1 sosyal konutlar için kura çekimi 5 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Kura ile birlikte hak sahibi olacak vatandaşlar belirlenecek.
Siirt'te Sosyal Konutlar Hangi İlçelerde Yapılacak?
Sosyal konut projesi Siirt merkezle birlikte Baykan, Eruh, Kurtalan, Pervari, Tillo ve Şirvan ilçelerini kapsayacak.
Proje il genelinde konut ihtiyacına önemli katkı sağlamayı amaçlıyor.
TOKİ Siirt Kura Sonuçları Nereden Öğrenilecek?
Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri açıklanacak.
Başvuru yapan vatandaşlar sonuçları TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek.