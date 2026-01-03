İstanbul TOKİ kurası çekildi mi, ne zaman çekilecek? TOKİ İstanbul isim listesi belli mi?
İstanbul TOKİ kura çekimi 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yakından takip ediliyor. Kura süreci 29 Aralık'ta başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir için tarih henüz açıklanmadı ve isim listesi netleşmedi. İşte TOKİ kura takvimi...
İstanbul TOKİ kura çekimi tarihi 500 bin sosyal konut projesine başvuran milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Kura süreci bazı illerde başladı ancak İstanbul için tarih henüz açıklanmadı. 1+1 ve 2+1 TOKİ evleri birçok ilçede yapılacak.
İstanbul TOKİ kura çekimi kapsamında 10 Kasım - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından hak sahiplerini belirleyecek kura süreci 29 Aralık 2025 itibarıyla başladı
İlk kuralar Adıyaman, Şırnak ve Hakkari için çekilirken en fazla başvurunun yapıldığı İstanbul, Ankara ve İzmir'e ilişkin takvim henüz netleşmedi.
Toplamda 8 milyon 800 bin başvurunun yapıldığı projede başvuruların 5 milyon 300 bini geçerli sayıldı.
TOKİ, kura çekimlerini il il ilan edilecek resmi takvim doğrultusunda sürdürecek.
İstanbul, Ankara ve İzmir TOKİ Kurası Ne Zaman?
TOKİ tarafından paylaşılan son bilgilere göre İstanbul, Ankara ve İzmir için kura çekim tarihi ve saati henüz açıklanmadı.
Kura süreci 29 Aralık'ta başlamış olup ilerleyen günlerde büyükşehirler için de tarihlerin duyurulması bekleniyor.
Açıklanan kura takvimine göre:
-
5 Ocak 2026: Siirt - Van
-
6 Ocak 2026: Mardin - Ağrı
-
7 Ocak 2026: Batman
1+1 ve 2+1 TOKİ Evleri Nerede Yapılacak?
500 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek TOKİ evleri; 55 m² (1+1), 65 m² ve 80 m² (2+1) dairelerden oluşacak.
Konutlar yatay mimari anlayışıyla geleneksel mahalle dokusuna uygun şekilde planlandı.
Projede:
-
200 bin adet 80 m² 2+1,
-
150 bin adet 65 m² 2+1,
-
150 bin adet 55 m² 1+1 konut yer alıyor.
En fazla konutun yapılacağı iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya bulunuyor.
İstanbul'da TOKİ Konutları Hangi İlçelerde?
İstanbul'da toplam 100 bin sosyal konut Anadolu ve Avrupa yakasında belirlenen çeşitli ilçelerde hayata geçirilecek.
İlçe bazlı detaylar TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden haritalı olarak görüntülenebiliyor.
Ankara, İzmir, Bursa ve Konya Konut Detayları Belli OIdu mu?
-
Ankara: 30 bin 823 konut, 21 ilçede inşa edilecek.
-
İzmir: 21 bin 20 konut; Menemen, Urla, Aliağa, Bergama ve Seferihisar başta olmak üzere 11 ilçede yapılacak.
-
Bursa: 17 bin 225 konut 15 ilçeye dağıtılacak.
-
Konya: 15 bin konut merkez ve çevre ilçeler dahil olmak üzere 30'dan fazla ilçede hayata geçirilecek.
TOKİ Evleri Ne Zaman Teslim Edilecek?
TOKİ konutları yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle satışa sunulacak.
Teslim tarihleri ise kura sonuçlarının açıklanmasının ardından proje bazında duyurulacak.