İstanbul TOKİ kurası çekildi mi, ne zaman çekilecek? TOKİ İstanbul isim listesi belli mi?

Toplamda 8 milyon 800 bin başvurunun yapıldığı projede başvuruların 5 milyon 300 bini geçerli sayıldı.

TOKİ, kura çekimlerini il il ilan edilecek resmi takvim doğrultusunda sürdürecek.

İstanbul, Ankara ve İzmir TOKİ Kurası Ne Zaman? TOKİ tarafından paylaşılan son bilgilere göre İstanbul, Ankara ve İzmir için kura çekim tarihi ve saati henüz açıklanmadı.

Kura süreci 29 Aralık'ta başlamış olup ilerleyen günlerde büyükşehirler için de tarihlerin duyurulması bekleniyor. Açıklanan kura takvimine göre: 5 Ocak 2026: Siirt - Van

6 Ocak 2026: Mardin - Ağrı

7 Ocak 2026: Batman