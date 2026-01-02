Bozcaada ve Gökçeada'da feribot seferleri iptal! İşte güncel liste

Kuzey Ege'de etkili olan kuvvetli fırtına deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Olumsuz hava koşulları sebebiyle Çanakkale Boğazı ve adalar hattındaki feribot seferlerinde iptaller yaşandı.

(AA) Bozcaada Seferlerine Gece İptali GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ tarafından yapılan açıklamada fırtına nedeniyle bugün Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 22.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 23.00 seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.