Google 2026’ya böyle “merhaba” dedi! Google yeni yıl doodle’ı ne anlama geliyor?

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, 2026 yılına özel hazırladığı yeni Doodle'ı kullanıcıların beğenisine sundu. "Yeni Yıl" temasıyla yayımlanan Doodle, hem görsel dili hem de verdiği mesajla yeni yılın ruhunu yansıtıyor. Google ana sayfasını açan kullanıcılar yılın ilk günü bu tasarımla karşılaştı.

(google) Google'ın 2026 Yeni Yıl Doodle'ında Neler Var? Google'ın 1 Ocak 2026 için hazırladığı Doodle'da, yeni yılı simgeleyen 2026 yazılı bir ajanda, kalem, kahve fincanı ve kalp detayı öne çıkıyor. Tasarım yeni yıl hedefleri, taze başlangıçlar ve umut dolu planlara gönderme yapıyor.