31 Aralık bankalar açık mı kapalı mı? 31 Aralık banka çalışma saatleri tam liste

Yılın son günü olan 31 Aralık 2025 bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Yeni yıl öncesinde banka işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, "31 Aralık'ta bankalar açık mı, yarım gün mü çalışıyor?" sorularına yanıt arıyor.

(AA) 31 Aralık'ta bankalar hizmet veriyor mu? Mevzuatta yer alan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'na göre 1 Ocak resmi tatil olarak kabul ediliyor. Ancak 31 Aralık, resmi tatil ya da yarım gün tatil kapsamında yer almıyor. Bu nedenle devlet ve özel bankalar 31 Aralık'ta normal mesai düzeninde hizmet vermeye devam ediyor.