31 Aralık bankalar açık mı kapalı mı? 31 Aralık banka çalışma saatleri tam liste

Yılın son günü olan 31 Aralık 2025 takvimde Çarşamba gününe rastlıyor. Yeni yıla girmeden önce banka işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, “31 Aralık’ta bankalar açık mı, yarım gün mü hizmet veriyor?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Resmi tatil durumu bankaların mesai saatleri ve olası işlem yoğunluğu nedeniyle konu gündemdeki yerini koruyor. Peki 31 Aralık bankalar açık mı kapalı mı? İşte 31 Aralık banka çalışma saatleri.

31 Aralık bankalar açık mı kapalı mı? 31 Aralık banka çalışma saatleri tam liste

Yılın son günü olan 31 Aralık 2025 bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Yeni yıl öncesinde banka işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, "31 Aralık'ta bankalar açık mı, yarım gün mü çalışıyor?" sorularına yanıt arıyor.

31 Aralık'ta bankalar hizmet veriyor mu?

Mevzuatta yer alan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'na göre 1 Ocak resmi tatil olarak kabul ediliyor. Ancak 31 Aralık, resmi tatil ya da yarım gün tatil kapsamında yer almıyor. Bu nedenle devlet ve özel bankalar 31 Aralık'ta normal mesai düzeninde hizmet vermeye devam ediyor.

Banka çalışma saatleri nasıl olacak?

31 Aralık Çarşamba günü bankalar hafta içi uygulanan standart çalışma saatlerine göre açık olacak.

Bankaların açılış ve kapanış saatleri şubeye göre değişebilse de genel olarak:

Sabah: 09.00

Akşam: 17.00

Öğle arası: 12.30 – 13.30

Öğle arası saatleri banka ve şubeye göre farklılık gösterebileceği için işlem yapmadan önce ilgili bankanın duyurularının kontrol edilmesi öneriliyor.

1 Ocak'ta bankalar açık mı?

Her yıl olduğu gibi 1 Ocak 2026 Perşembe günü resmi tatil kapsamında yer alıyor.

Bu nedenle bankalar 1 Ocak'ta kapalı olacak ve şubelerden işlem yapılamayacak.

