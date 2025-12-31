31 Aralık ve 1 Ocak AVM çalışma saatleri! Yılbaşında açık olacak mı?
2026 yılına girmeye sayılı saatler kala, milyonlarca vatandaşın gündeminde yılbaşı hazırlıkları ve son dakika alışverişleri yer alıyor.
Yeni yılın hafta ortasına denk gelmesiyle beraber, 31 Aralık gecesi dışarı çıkacak olanlar veya 1 Ocak resmi tatilini alışveriş yaparak değerlendirmek isteyenler, alışveriş merkezlerinin (AVM) mesai saatlerini yoğun bir şekilde araştırmaya başladı.
31 Aralık Salı Günü AVM'ler Saat Kaçta Kapanıyor?
31 Aralık günü resmi tatil takviminde yer almadığı için tüm kamu kurumları ve özel sektör normal mesai düzenine devam ediyor. Alışveriş merkezleri de bu kapsamda kapılarını sabah saat 10.00'da ziyaretçilerine açacak. Ancak yılbaşı gecesi için yapılan hazırlıklar ve çalışanların yeni yıl planları nedeniyle kapanış saatlerinde esnemeler yaşanabiliyor.
-
Normal Açılış: 10.00
-
Muhtemel Kapanış: 20.00 - 22.00 arası
-
Dikkat Edilmesi Gerekenler: Birçok büyük AVM, personelinin yılbaşı kutlamalarına yetişebilmesi adına 31 Aralık akşamı kapılarını normalden daha erken, saat 20.00 veya 21.00 itibarıyla kapatma kararı alabiliyor. Sinema ve restoran katları ise bu saatin dışında kalarak daha geç saatlere kadar hizmet verebiliyor.
1 Ocak 2026 Perşembe Günü AVM'ler Açık mı?
Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak, resmi tatil statüsünde bulunuyor. Birçok devlet dairesi ve banka kapalı olsa da, perakende sektörü ve AVM'ler bu kuralın dışında kalıyor. 1 Ocak günü AVM'ler ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek ancak açılış saatlerinde "geç mesai" uygulamasına geçilecek.
İşte 1 Ocak günü için beklenen çalışma tablosu:
|Hizmet Alanı
|Açılış Saati
|Kapanış Saati
|AVM Mağazaları
|12.00 / 13.00
|22.00
|AVM Marketleri
|11.00 / 12.00
|22.00
|Sinema Salonları
|İlk Seans İtibarıyla
|00.00+
|Eczaneler
|Sadece Nöbetçiler
|24 Saat
Mağdur Olmamak İçin Bu Listeye Göz Atın
Yılbaşı alışverişinizi planlarken herhangi bir aksaklık yaşamamak adına şu detayları göz önünde bulundurmanızda fayda var:
-
Bölgesel Farklılıklar: İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerdeki dev karma projelerde mesai saatleri gece yarısına kadar uzayabilirken, daha küçük şehirlerdeki AVM'ler erken kapanış yapabilir.
-
Market Zincirleri: AVM içerisinde bulunan büyük zincir marketler, 31 Aralık günü stok yenileme ve sayım işlemleri nedeniyle mağazalardan daha erken kepenk indirebilir.
-
Etkinlik Kontrolü: Yılbaşına özel konser veya etkinlik düzenleyen alışveriş merkezlerinde restoran ve eğlence alanları sabaha kadar hizmet vermeye devam edebilir.
Evde Yılbaşı Hazırlığı İçin Son Dakika İhtiyaç Listesi
Alışverişe çıkmadan önce listenizi kontrol etmeyi unutmayın:
-
Kuruyemiş ve atıştırmalık stokları
-
İçecek ve meşrubat çeşitleri
-
Masa süslemeleri ve dekoratif ürünler
-
Kutu oyunları ve eğlence materyalleri
Gideceğiniz AVM'nin güncel saatlerini kontrol etmek için mobil uygulamalarını veya resmi web sitelerini ziyaret etmeniz, kapıdan dönmemeniz adına büyük önem taşıyor.