Başkan Erdoğan'dan Şair Mehmet Akif Ersoy mesajı: Milletimizi istikbali için kıyama çağırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 89'uncu yılı sebebiyle mesaj paylaştı.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu'nun işgale uğradığı günlerde şehir şehir dolaşarak milletimizi istikbali için kıyama çağıran; duruşuyla, yaşayışıyla hakiki bir münevver olan; İstiklal Marşımızın yazarı, Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Hakk'a yürüyüşünün 89'uncu yılında rahmetle yâd ediyorum"

İnfografik (AA)