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LGS günü otobüsler ücretsiz mi 2024? Bugün toplu taşıma bedava mı, saat kaça kadar sürecek? Metro, metrobüs, marmaray, vapur...

Bugün, yani 2 Haziran Pazar günü, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Öğrenciler sınav merkezlerinde oturumlara katılırken, toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor.

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 08:56 Güncelleme 02 Haziran 2024, 08:56
LGS günü otobüsler ücretsiz mi 2024? Bugün toplu taşıma bedava mı, saat kaça kadar sürecek? Metro, metrobüs, marmaray, vapur...

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2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı nedeniyle toplu taşıma ücretsiz olacak mı sorusu, İETT tarafından yapılan açıklama ile yanıt buldu. Öğrenci, öğretmen ve veliler, sınav günü toplu taşımayı ücretsiz kullanıp kullanamayacaklarını merak ediyor.

2 HAZİRAN TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İETT'den 2 Haziran Pazar LGS sınav günü için açıklama geldi. İETT'den gelen duyuru şu şekilde:

"2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak LGS'ye katılım sağlayacak öğrenciler ve görevliler sınav günü belgeleriyle İETT araçlarından ücretsiz yararlanabilecektir."

Bununla beraber açıklamada sınav günü İETT ek seferler düzenleyecek. Ek sefer bilgisi ve programı detaylı bir şekilde İETT resmi sayfasında da yer aldı.

LGS 1. VE 2. OTURUM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

LGS birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika sürecek. Bu sınav 10.45'te sona erecek. 45 dakikalık ara sonrasında ikinci oturuma geçilecek. İkinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak. Bu sınav ise 12.50'de sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, sınavın başlamasından itibaren öğrenci için 15 dakika sure belirledi. Sınav başladıktan sonra 15 dakikada öğrenci sınıfa girebilir. Sınav başladıktan 15 dakika sonra öğrenci sınava giremeyecek.

LGS KAÇ DAKİKA?

Liselere Geçis Sistemi kapsamında düzenlenen sınav toplam 90 sorudan oluşuyor. LGS 1. ve. 2. oturumları toplam 155 dakika sürecek.

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