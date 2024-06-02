LGS günü otobüsler ücretsiz mi 2024? Bugün toplu taşıma bedava mı, saat kaça kadar sürecek? Metro, metrobüs, marmaray, vapur...

Bununla beraber açıklamada sınav günü İETT ek seferler düzenleyecek. Ek sefer bilgisi ve programı detaylı bir şekilde İETT resmi sayfasında da yer aldı.

LGS 1. VE 2. OTURUM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

LGS birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika sürecek. Bu sınav 10.45'te sona erecek. 45 dakikalık ara sonrasında ikinci oturuma geçilecek. İkinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak. Bu sınav ise 12.50'de sona erecek.