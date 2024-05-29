PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haberler

29 Mayıs İstanbul'da metro, metrobüs, marmaray, vapur, tramvay ücretsiz mi? BUGÜN OTOBÜSLER BEDAVA MI? Köprü ve otoyollar...

29 Mayıs, İstanbul'un fethinin yıl dönümünü coşkuyla kutladığımız özel ve anlamlı bir gündür. Her yıl bu önemli gün öncesinde, İstanbullular tarafından merakla sorulan sorulardan biri de toplu taşıma hizmetlerinin durumu oluyor. Özellikle, bu günün birçok kişi için anlamını daha rahat ve coşku dolu bir şekilde yaşamak istemesiyle, toplu taşıma ücretsiz olup olmayacağı büyük önem taşıyor. İşte, geçtiğimiz yıl uygulanan tarifeler ve bu yıl için güncel durum...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 06:38 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 07:22
29 Mayıs İstanbul’da metro, metrobüs, marmaray, vapur, tramvay ücretsiz mi? BUGÜN OTOBÜSLER BEDAVA MI? Köprü ve otoyollar...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

29 Mayıs 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethetmesi, tarihin seyrini değiştiren büyük bir olaydır. Her yıl bu tarih, İstanbul'da çeşitli etkinlikler ve konserlerle coşkuyla kutlanır. Ancak, İstanbul'un fethinin yıl dönümünde toplu taşıma hizmetlerinin durumu her yıl olduğu gibi merak konusudur.

29 MAYIS TOPLU TAŞIMA, KÖPRÜ, OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Geçtiğimiz yıl 29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olmuştu. Bu sene için henüz bir duyuru paylaşılmasa da bu sene de 29 Mayıs'ta toplu taşımanın ve köprü, otoyolların ücretsiz olması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

İSTANBUL'UN FETHİ ÖNEMİ

İstanbul'un fethi, tarihi ve stratejik bir dönüm noktası olarak büyük bir öneme sahiptir. İşte İstanbul'un fethinin önemine dair bazı ana noktalar:

İstanbul'un fethi, Fatih Sultan Mehmet liderliğinde Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünü ve genişlemesini gösteren bir zaferdir. Bu zafer, Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'da etkisini artırmasına ve büyümesine olanak sağlamıştır.

İstanbul'un fethi, Doğu ile Batı arasındaki kültürel ve ticari ilişkileri güçlendirmiştir. Şehrin fethi, önemli bir ticaret merkezinin Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolüne geçmesini sağlamış ve bu da imparatorluğun ekonomik gücünü artırmıştır.

İstanbul'un fethi, İslam dünyası için de büyük bir öneme sahiptir. Şehrin fethi, İslam'ın Avrupa'ya yayılmasında bir kilometre taşı olmuştur.

İstanbul'un fethi, Bizans İmparatorluğu'nun sonunu getirerek Orta Çağ'ın sonunu işaret etmiş ve Yeni Çağ'ın başlangıcını simgelemiştir.

İstanbul'un fethi, Fatih Sultan Mehmet'in cesareti ve liderliği ile bağlantılıdır ve Osmanlı İmparatorluğu'nun en parlak dönemlerinden birinin başlangıcını temsil eder.

Bu nedenlerden dolayı, İstanbul'un fethi tarih boyunca büyük bir öneme sahip olmuş ve halen bugün de kutlanmakta ve anılmaktadır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? Adli Tıp Raporuna ulaşıldı! Dikkat çeken doku kaybı detayı
Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocukların aileleri konuştu: Bu yasa onlar için yapılmalı
7 maddelik MGK Bildirisi açıklandı! TAKVİM gündeme getirmişti! ’Teröristan’ tezgahı dağıtılacak: Tüm unsurlularıyla bertaraf edilecek
Milyonlara Temmuz zammı: TAKVİM kuruşu kuruşuna hesapladı! Kimlerin tazminatında artış yaşanacak? Emekliler, memurlar ve işçileri neler bekliyor?
Son dakika haberleri... ABD’de F-35 uçağı düştü | Ateş topuna döndü: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
SSK VE BAĞ-KURLUYA YÜZDE 25.46’LIK ZAM HESABI | Temmuz zammıyla kök maaş değişecek! İşte kalem kalem SSK ve Bağ-Kurlunun zamlı maaşları
Çifte kupalı şampiyon Galatasaray yeni sezon planlaması için resmen düğmeye bastı
Refah’ta siyonist ilhak! İsrail tankları şehir merkezinde: Soykırım ordusu çadırları fosfor bombası ile vurdu | BM: En az 200 kişi öldürüldü
Dünyaca ünlü F1 pilotu Lewis Hamilton’dan Gazze paylaşımı: Yeter artık
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım’ın seçim öncesi müthiş planını TAKVİM ortaya çıkardı
MGK’da bir ilk! Yapay zeka vurgusu: İleri kabiliyetler geliştirmesinin önem ve önceliğine işaret edildi
Fransa meclisinden skandal karar! Filistin bayrağı açan LFI Partisi Milletvekili Sebastien Delogu’ya uzaklaştırma cezası
Son dakika transfer haberleri | Galatasaray 3 dünya yıldızını bitirmek için harekete geçti! Ezeli rakipleri kıskandıracak isimler ligi sallayacak
Alex de Souza yeniden Türkiye’de!
Son dakika: İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin’i resmen tanıdı! Dünyaya ’iki devlet’ mesajı
SON DAKİKA