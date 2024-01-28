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Sivasspor - Beşiktaş CANLI MAÇ İZLE! Sivasspor - BJK maçı izle bedava kesintisiz şifresiz!

Sivasspor ile Beşiktaş arasındaki Süper Lig'in 23. hafta mücadelesi büyük bir heyecanla bekleniyor. Her iki takım da maç öncesinde titiz bir hazırlık sürecinden geçerken, hedeflerini 3 puanla taçlandırmak istiyor. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olan Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos yönetiminde gerçekleşecek karşılaşma, Sivasspor'un ev sahibi olarak BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

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Giriş Tarihi 28 Ocak 2024, 14:40 Güncelleme 28 Ocak 2024, 14:40
Sivasspor - Beşiktaş CANLI MAÇ İZLE! Sivasspor - BJK maçı izle bedava kesintisiz şifresiz!

Sivasspor ile Beşiktaş arasında heyecan dolu bir mücadele için geri sayım başladı. Deplasmanda oynanan maçlarda toplamda 17 puan kaybeden Beşiktaş, bu zorlu deplasman mücadelesinde puan kaybı yaşamak istemiyor. Taraftarlar, maçın başlama saati ve yayın kanalı hakkında detayları merakla bekliyor.

SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak.

SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadeleyi hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

Süper Lig maçları beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip ediliyor. Aşağıdaki linkten platforma ulaşabilirsiniz:

CANLI MAÇ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 36 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Oynadığı son 2 müsabakada fileleri havalandıramayan ve sadece 1 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, Sivasspor'u mağlup ederek 4 Şubat'ta sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral bulmayı hedefliyor.

EMS Yapı Sivasspor, ligde yaptığı son 4 mücadelede rakiplerine üstünlük sağlayamadı. Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 8'inde berabere kalan, 8'inden mağlubiyetle ayrılan Sivasspor, 26 puan ve averajla 13. basamakta yer alıyor.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı 2-0 kazanmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA 6 İSİM YOK

Beşiktaş'ta 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Sivasspor maçında kadroda yer alamayacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Arthur Masuaku ile Vincent Aboubakar'ın yanı sıra uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic, müsabakada forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Mert Günok ile Tayfur Bingöl de bu akşamki maçta sahada olamayacak.

Beşiktaş'ta Necip Uysal ile Gedson Fernandes ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Burak, Appindangoye, Camara, Uğur, Poungouras, Emrah, Kerem, Abdulkadir, Koita, Manaj

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Necip, Colley, Bakhtiyor, Demir Ege, Salih, Rashica, Gedson, Rebic, Cenk

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