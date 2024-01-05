ÖGG SONUÇ: egm.gov.tr sorgulama ekranı! 5 Ocak 2024 106. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl bakılır?

106. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) duyurularında. 17 Aralık'ta uygulanan Özel Güvenlik Görevlisi 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi sınavına (ÖGG) dair soru ve cevaplar ise 19 Aralık günü adaylarla paylaşıldı. Peki 5 Ocak 2024 106. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Son dakika... ÖGG sınav sonuçları 5 Ocak 2024 Cuma günü EGM www.egm.gov.tr adresinden erişime açılacak. Ancak henüz saat bilgisi paylaşılmadı.
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SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınavpuan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekiyor.