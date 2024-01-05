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ÖGG SONUÇ: egm.gov.tr sorgulama ekranı! 5 Ocak 2024 106. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl bakılır?

Özel Güvenlik Görevlisi 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi sınavının sonuçları için heyecan dorukta. 5 Ocak 2024 sabah saatlerinden itibaren ''Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?'' sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. İşte son dakika ÖGG sınav sonuçları hakkında açıklamalar ve egm.gov.tr sorgulama ekranı.

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Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 06:52 Güncelleme 05 Ocak 2024, 07:23
ÖGG SONUÇ: egm.gov.tr sorgulama ekranı! 5 Ocak 2024 106. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl bakılır?

106. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) duyurularında. 17 Aralık'ta uygulanan Özel Güvenlik Görevlisi 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi sınavına (ÖGG) dair soru ve cevaplar ise 19 Aralık günü adaylarla paylaşıldı. Peki 5 Ocak 2024 106. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Son dakika... ÖGG sınav sonuçları 5 Ocak 2024 Cuma günü EGM www.egm.gov.tr adresinden erişime açılacak. Ancak henüz saat bilgisi paylaşılmadı.

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınavpuan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekiyor.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecek.

ÖGG SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. yenileme eğitimi sınavı soru ve cevapları 19 Aralık 2023 erişime açıldı.

ÖZEL GÜVENLİK SINAVI A VE B KİTAPÇIKLARINI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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