5 Ocak 2024 Cuma Hutbesi konusu: Rahmet ve Mağfiret İklimi: Üç Aylar! Diyanet Cuma Hutbesi PDF indir Türkçe - Arapça

CUMA HUTBESİ 5 OCAK 2024 KONUSU

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RAHMET VE MAĞFİRET İKLİMİ: ÜÇ AYLAR

Muhterem Müslümanlar!

Rahmet mevsiminin esintileriyle yine huzura kavuşacak gönüllerimiz. Mümin yürekleri şenlendirmek için bir kez daha geliyor üç aylar. Bu sene de yaklaştı özlemle beklenen kavuşma vakti. Hissedilmeye başlandı şimdiden, Receb ayının bereketi, Şaban ayının rahmeti, Ramazan-ı şerifin mağfireti. Dillerimizde, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in bizlere öğrettiği şu dua: "Allah'ım! Seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bize yardım eyle!"1

Aziz Müminler!

Önümüzdeki Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece, üç ayların birincisi olan Receb ayına kavuşacağız inşallah. Bu mübarek aylara Regaib Gecesiyle hoş geldin diyeceğiz. Rağbetimizin yalnızca Allah'a ve Resûlü'ne olması gerektiğini yeniden hatırlayacağız. Bu müstesna aylara bizleri yaklaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdüsenalar olsun. Bu kutlu günleri nasıl idrak edeceğimizi bizlere öğreten Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya, âline ve ashabına salât ve selam olsun. Regaib Gecesi ve üç aylar hepimiz için şimdiden mübarek olsun.