Hatayspor Beşiktaş 1-2 | ÖZET

Maçtan galip ayrılan taraf 2-1'lık skorla Beşiktaş oldu. Konuk ekip Beşiktaş'ın gollerini 38. dakikada genç oyuncu Semih Kılıçsoy ve 53. dakikada Omar Colley kaydetti. Atakaş Hatayspor'un tek golü ise 80. dakikada Hodzic'ten geldi. Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç ve 29 gün sonra galip gelen Beşiktaş puanını 29'a yükseltirken, Hatayspor 19 puanda kaldı. Ligin 19. haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak, Hatayspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ 3 MAÇ SONRA KAZANDI!

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, konuk olduğu Atakaş Hatayspor deplasmanından 3 puan çıkarmayı başardı.