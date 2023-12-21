21 Aralık Nar kırma ritüeli ve duası! Nar kırma günü ne zaman, saat kaçta? Nar kırma geleneği nasıl yapılır, günah mı, kime ait?

Yılbaşı yaklaşırken nar kırma ritüeli hakkında da bir çok soru gündeme geldi. En uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık ile ilgili ilginç ritüellerden biri de Nar kırma ritüeli. Peki Nar kırma günü ne zaman, saat kaçta? 21 Aralık Nar kırma ritüeli ve duası nedir? Nar kırma geleneği nasıl yapılır, günah mı, kime ait?