İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu biyografisi ve hayatı... Ecmel Faik Sarıalioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

İstanbulspor yönetimi Trabzonspor karşılaşmasında takımı sahadan çekti. İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, maçıtaki hakem kararlarına tepki olarak ilk yarısı 1-1 tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında takımını sahadan çekti. İşte detaylar...
ECMEL FAİK SARIALİOĞLU KİMDİR?
Ecmel Faik Sarıalioğlu, 1960 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi.
Ailesi ile önce Karabük ardından da İstanbul'a taşındı. Spor dünyasında bilinen Sarıalioğlu, Bakırköyspor'da bir dönem yöneticilik yaptı ve ardından ise İstanbulspor'da başkanlık görevini üstlendi.