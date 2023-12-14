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FB - Tranva maç sonucu: 4-0 | ÖZET

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu son maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı 4-0'lık skorla mağlup ederek son 16'ya kaldı.

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 22:46 Güncelleme 14 Aralık 2023, 22:56
FB - Tranva maç sonucu: 4-0 | ÖZET

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu oynanan altıncı ve son hafta maçlarıyla devam etti.

90' Fenerbahçe sol kanattan King ile etkili geldi ancak King'in ortasında savunmaya çarpan top kornere çıktı.

90' Cengiz Ünder şansını çok uzaklardan denedi ancak kaleci Takac topu güçlükle kontrol etti.

88' Fenerbahçe sağ kanattan gelmek istedi ancak Umut'un pasında savunma son anda araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

83' Net fırsat kaçtı. Sağ kanatta topu kazanan ve kontra atağa çıkan King ceza sahasına girdi ve pasında Szymanski'yi buldu ancak Szymanski şutu çekemeden dengesini kaybetti ardından savunma topu uzaklaştırdı.

82' Kullanılan köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza sahası dışında kontrol eden Fred'in şutu kaleci Takac'da kaldı.

80' Fenerbahçe yine sağ kanattan gelmek istedi ancak Szymanski'nin topuna savunma müdahale etti ve topu kornere yolladı.

78' Fenerbahçe'de son oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Djiku giren oyuncu Yusuf Ayçiçek.

77' Spartak Trnava sağ kanattan etkili geldi. Andrej Djuric'in ortasında Djiku'ya çarpan top kornere çıktı.

75' Spartak Trnava'da da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Michal Duris giren oyuncu Marco Djuricin.

74' Fenerbahçe'de iki oyuncu değişikliği birden çıkan oyuncular Dzeko ve Tadic giren oyuncular Umut Nayir ve Cengiz Ünder.

73' Spartak Trnava uzun topla etkili geldi ancak Michal Duris'in vuruşunda Serdar Aziz topun kaleye gitmesini önledi.

71' Fenerbahçe'de Oosterwolde rakibine yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

70' Fenerbahçe sol kanattan etkili geldi ancak King'in vuruşunda kaleci Takac topu kurtardı.

67' Spartak Trnava'da iki oyuncu değişikliği çıkan oyuncular Martin Bukata ve Philip Azango giren oyuncular Roman Prochazka ve Jakub Paur.

65' Fenerbahçe sol kanattan gelmek istedi ancak Oosterwolde'nin pası doğrudan auta çıktı.

64' Fenerbahçe'de iki oyuncu değişikliği çıkan oyuncular Osayi ve İrfan Can Kahveci giren oyuncular Serdar Aziz ve Joshua King.

61' Ön alan baskısıyla topu kazanan İsmail'in uzun pasında topla ceza sahasına kadar giren İrfan Can boştaki Dzeko'yu topla buluşturdu. Dzeko'nun gelişine vuruşunda top ağlara gitti.

61' Goool… Fenerbahçe 4-0 Spartak Trnava (Dzeko)

60' Sol kanatta topla buluşan Ferdi penaltı noktasına doğru topla geldi ve Dzeko'yu topla buluşturdu. Dzeko'nun vuruşunda top direkten geri döndü ve Tadic'in önünde kaldı. Tadic'in vuruşunda kaleci Takac topu çıkardı top Dzeko'nun önünde kaldı Dzeko topu ağlara gönderdi.

59' Goool… Fenerbahçe 3-0 Spartak Trnava (Dzeko)

59' Spartak Trnava uzun topla savunma arkasına sarkmak istedi ancak Sulek'in uzun pasında top kaleci İrfan'da kaldı.

58' Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası dışında topla buluşan Ferdi'nin vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

57' Fenerbahçe ön alan baskısıyla kazandığı topla kontra atağa çıktı ancak İrfan Can'ın ortasında savunma topu kornere yolladı.

56' Fenerbahçe'de Joshua King ısınırken sarı kart gördü.

53' Spartak Trnava sol kanattan Philip Azango ile gelmek istedi ancak İsmail araya girdi ve topu kazandı.

50' Spartak Trnava sağ kanattan kontra atağa çıkmak istedi ancak Oosterwolde araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

48' Penaltıda topun başına geçen Dusan Tadic kalecinin sağına şutunu çekti. Kendi sağına atlayan kalecinin sırtına çarpan top ağlara gitti ve fark ikiye çıktı.

48' Goool… Fenerbahçe 2-0 Spartak Trnava (Tadic) (P)

47' Fenerbahçe penaltı kazandı. Sol kanatta tola birlikte ceza sahası içine giren Dzeko, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 1-0 Spartak Trnava

45' Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Sağ kanatta topla buluşan İrfan Can'ın şutunda kaleci Takac topu kurtardı devamında altı pasın içerisinde Szymanski'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.

44' Osayi'nin tedavisi tamamlandı ve karşılaşma tekrardan hareketlendi.

43' Osayi'nin tedavisi hala sürüyor.

42' Fenerbahçe'de Osayi kendisini yere bıraktı. Sağlık ekipleri sahada.

39' Fenerbahçe sağ kanattan etkili geldi ancak İrfan Can'ın tek pasında topla buluşan Dzeko'nun pası doğrudan auta çıktı.

35' Sol kanatta Tadic'in pasında topla buluşan Ferdi ceza sahası içinde rakiplerini çalımlarla geçti ve kalecini kapattığı köşeden topu ağlara gönderdi.

35' Goool… Fenerbahçe 1-0 Spartak Trnava (Ferdi)

33' Fenerbahçe yine net fırsattan yararlanamadı. Bir anda kontra atağa çıkan Fenerbahçe uzun topla Dzeko'yu topla buluşturdu. Dzeko'nun pasında topla buluşan Osayi'nin vuruşunu Takac çıkardı.

32' Martin Bukata, Fred'e yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.

30' Djiku rakibinde yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

27' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sol kanattan ceza sahası içine giren Fred pasında Dzeko'yu bulmak istedi savunmaya çarpan top Dzeko'nun önünde kaldı. Dzeko'nun altı pas içerisindeki vuruşu üstten auta çıktı.

26' Ceza sahasının sağ kenarında topla buluşan Szymanski şansını uzaklardan denedi ancak top yandan auta çıktı.

23' Karşı karşıya kaçtı. Ferdi'nin savunma arkasına pasında topla buluşan Dzeko'nun şutunda kaleci Dominik Takac topu kornere gönderdi.

20' Ferdi sol kanatta topla buluştu ve oyunun yönünü değiştirmek istedi ancak İrfan Can topu oyunda tutamadı.

18' Fenerbahçe bir kez daha sol kanattan gelmek istedi ancak Tadic'in pasında top Ferdi için çok hızlı oldu ve top auta çıktı.

17' Fenerbahçe tekrardan uzun topla savunma arkasına sarkmak istedi ancak Oosterwolde'nin uzun pası doğrudan auta çıktı.

15' Spartak Trnava sol kanattan gelmek istedi ancak Philip Azango'nun pasında Djiku araya girdi ve topu kazandı.

12' Fenerbahçe bu kez sağ kanattan geldi. Sağ kanatta Fred'in pasında topla buluşan Dzeko şık bir çalımla ceza sahasına girdi ve sol ayakla şutunu çekti ancak top farklı şekilde auta çıktı.

11' Fenerbahçe sol kanattan gelmek istedi ancak Tadic'in indirdiği topta Fred şutu çekemeden savunma topu kornere yolladı.

10' Fenerbahçe ön alan baskısında kazandığı topla atağa çıkmak istedi ancak Dzeko yerde kaldı. Hakem devam kararı verdi.

5' Fenerbahçe sağ kanattan çok etkili geldi ancak ceza sahası içinde topla buluşan Osayi'nin şutunda top savunmadan geri döndü.

2' Spartak Trnava etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Philip Azango pasında Kelvin Ofori'yi buldu. Kelvin Ofori'nin şutunda top kaleci İrfan'da kaldı.

1' Maç başladı.

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