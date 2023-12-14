FB - Tranva maç sonucu: 4-0 | ÖZET

61' Goool… Fenerbahçe 4-0 Spartak Trnava (Dzeko)
60' Sol kanatta topla buluşan Ferdi penaltı noktasına doğru topla geldi ve Dzeko'yu topla buluşturdu. Dzeko'nun vuruşunda top direkten geri döndü ve Tadic'in önünde kaldı. Tadic'in vuruşunda kaleci Takac topu çıkardı top Dzeko'nun önünde kaldı Dzeko topu ağlara gönderdi.
59' Goool… Fenerbahçe 3-0 Spartak Trnava (Dzeko)
59' Spartak Trnava uzun topla savunma arkasına sarkmak istedi ancak Sulek'in uzun pasında top kaleci İrfan'da kaldı.
58' Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası dışında topla buluşan Ferdi'nin vuruşu az farkla üstten auta çıktı.
57' Fenerbahçe ön alan baskısıyla kazandığı topla kontra atağa çıktı ancak İrfan Can'ın ortasında savunma topu kornere yolladı.
56' Fenerbahçe'de Joshua King ısınırken sarı kart gördü.
53' Spartak Trnava sol kanattan Philip Azango ile gelmek istedi ancak İsmail araya girdi ve topu kazandı.
50' Spartak Trnava sağ kanattan kontra atağa çıkmak istedi ancak Oosterwolde araya girdi ve topu uzaklaştırdı.
48' Penaltıda topun başına geçen Dusan Tadic kalecinin sağına şutunu çekti. Kendi sağına atlayan kalecinin sırtına çarpan top ağlara gitti ve fark ikiye çıktı.
48' Goool… Fenerbahçe 2-0 Spartak Trnava (Tadic) (P)
47' Fenerbahçe penaltı kazandı. Sol kanatta tola birlikte ceza sahası içine giren Dzeko, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
46' İkinci yarı başladı.
İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 1-0 Spartak Trnava
45' Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Sağ kanatta topla buluşan İrfan Can'ın şutunda kaleci Takac topu kurtardı devamında altı pasın içerisinde Szymanski'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.
44' Osayi'nin tedavisi tamamlandı ve karşılaşma tekrardan hareketlendi.
43' Osayi'nin tedavisi hala sürüyor.
42' Fenerbahçe'de Osayi kendisini yere bıraktı. Sağlık ekipleri sahada.
39' Fenerbahçe sağ kanattan etkili geldi ancak İrfan Can'ın tek pasında topla buluşan Dzeko'nun pası doğrudan auta çıktı.
35' Sol kanatta Tadic'in pasında topla buluşan Ferdi ceza sahası içinde rakiplerini çalımlarla geçti ve kalecini kapattığı köşeden topu ağlara gönderdi.
35' Goool… Fenerbahçe 1-0 Spartak Trnava (Ferdi)
33' Fenerbahçe yine net fırsattan yararlanamadı. Bir anda kontra atağa çıkan Fenerbahçe uzun topla Dzeko'yu topla buluşturdu. Dzeko'nun pasında topla buluşan Osayi'nin vuruşunu Takac çıkardı.
32' Martin Bukata, Fred'e yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.
30' Djiku rakibinde yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.
27' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sol kanattan ceza sahası içine giren Fred pasında Dzeko'yu bulmak istedi savunmaya çarpan top Dzeko'nun önünde kaldı. Dzeko'nun altı pas içerisindeki vuruşu üstten auta çıktı.
26' Ceza sahasının sağ kenarında topla buluşan Szymanski şansını uzaklardan denedi ancak top yandan auta çıktı.
23' Karşı karşıya kaçtı. Ferdi'nin savunma arkasına pasında topla buluşan Dzeko'nun şutunda kaleci Dominik Takac topu kornere gönderdi.
20' Ferdi sol kanatta topla buluştu ve oyunun yönünü değiştirmek istedi ancak İrfan Can topu oyunda tutamadı.
18' Fenerbahçe bir kez daha sol kanattan gelmek istedi ancak Tadic'in pasında top Ferdi için çok hızlı oldu ve top auta çıktı.
17' Fenerbahçe tekrardan uzun topla savunma arkasına sarkmak istedi ancak Oosterwolde'nin uzun pası doğrudan auta çıktı.
15' Spartak Trnava sol kanattan gelmek istedi ancak Philip Azango'nun pasında Djiku araya girdi ve topu kazandı.
12' Fenerbahçe bu kez sağ kanattan geldi. Sağ kanatta Fred'in pasında topla buluşan Dzeko şık bir çalımla ceza sahasına girdi ve sol ayakla şutunu çekti ancak top farklı şekilde auta çıktı.
11' Fenerbahçe sol kanattan gelmek istedi ancak Tadic'in indirdiği topta Fred şutu çekemeden savunma topu kornere yolladı.
10' Fenerbahçe ön alan baskısında kazandığı topla atağa çıkmak istedi ancak Dzeko yerde kaldı. Hakem devam kararı verdi.
5' Fenerbahçe sağ kanattan çok etkili geldi ancak ceza sahası içinde topla buluşan Osayi'nin şutunda top savunmadan geri döndü.
2' Spartak Trnava etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Philip Azango pasında Kelvin Ofori'yi buldu. Kelvin Ofori'nin şutunda top kaleci İrfan'da kaldı.
1' Maç başladı.