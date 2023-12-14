FB - Tranva maç sonucu: 4-0 | ÖZET

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu oynanan altıncı ve son hafta maçlarıyla devam etti. 90' Fenerbahçe sol kanattan King ile etkili geldi ancak King'in ortasında savunmaya çarpan top kornere çıktı. 90' Cengiz Ünder şansını çok uzaklardan denedi ancak kaleci Takac topu güçlükle kontrol etti. 88' Fenerbahçe sağ kanattan gelmek istedi ancak Umut'un pasında savunma son anda araya girdi ve topu uzaklaştırdı. 83' Net fırsat kaçtı. Sağ kanatta topu kazanan ve kontra atağa çıkan King ceza sahasına girdi ve pasında Szymanski'yi buldu ancak Szymanski şutu çekemeden dengesini kaybetti ardından savunma topu uzaklaştırdı.

82' Kullanılan köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza sahası dışında kontrol eden Fred'in şutu kaleci Takac'da kaldı. 80' Fenerbahçe yine sağ kanattan gelmek istedi ancak Szymanski'nin topuna savunma müdahale etti ve topu kornere yolladı. 78' Fenerbahçe'de son oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Djiku giren oyuncu Yusuf Ayçiçek. 77' Spartak Trnava sağ kanattan etkili geldi. Andrej Djuric'in ortasında Djiku'ya çarpan top kornere çıktı. 75' Spartak Trnava'da da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Michal Duris giren oyuncu Marco Djuricin. 74' Fenerbahçe'de iki oyuncu değişikliği birden çıkan oyuncular Dzeko ve Tadic giren oyuncular Umut Nayir ve Cengiz Ünder. 73' Spartak Trnava uzun topla etkili geldi ancak Michal Duris'in vuruşunda Serdar Aziz topun kaleye gitmesini önledi. 71' Fenerbahçe'de Oosterwolde rakibine yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.