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Yunanistan'da 10 adaya giriş ücreti belli oldu mu, ne kadar, kaç TL? Vize muafiyeti ne zaman başlayacak? Hangi adalar vizesiz? 60 Euro...

Yunanistan'ın 10 adası için Türk Vatandaşlarına 7 günlük vize muafiyeti sağlanacak. Kararla birlikte ''Giriş ücreti belli oldu mu, ne kadar, kaç TL? Vize muafiyeti ne zaman başlayacak?'' sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. İşte 10 ada için belirlenen vize serbestliğinin detayları...

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 12:59 Güncelleme 13 Aralık 2023, 13:02
Yunanistan’da 10 adaya giriş ücreti belli oldu mu, ne kadar, kaç TL? Vize muafiyeti ne zaman başlayacak? Hangi adalar vizesiz? 60 Euro...

Yunan Başbakan Miçotakis'in açıkladığı, "Türk turistlere Yunan adalarında bir hafta vize muafiyeti" kararı sonrası detaylar netleşmeye başladı. Türk vatandaşlarına 7 günlük vize muafiyeti sağlama kararı ve bu muafiyetin hangi adaları kapsayacağına dair bilgiler merak ediliyor. İşte son durum ve giriş ücreti hakkında gündeme gelen rakamlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretinde görüştüğü Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in açıkladığı "Yunan adalarında Türk turistlere kapıda bir hafta vize uygulaması" heyecan yarattı.

YUNAN ADALARINA VİZE MUAFİYETİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan yetkililerinin Türk vatandaşlarının 10 Yunan adasına yapacakları turistik seyahatlerde kapıda tek girişli ve 7 gün geçerli vize uygulanmasına yönelik çalışmasının AB Komisyonunca onaylandığını açıkladı.

Konuya ilişkin bir yönetmeliğin Yunan makamları tarafından hazırlanmakta olduğu belirtilirken, Keçeli uygulamanın resmen bildirilmesini beklediklerini aktardı.

Keçeli, "Bu konuda bir süredir çalışılıyordu. Uygulamaya dahil olacak adalarda, gümrük ve pasaport kontrolü gibi gerekli altyapının geliştirilerek vatandaşlarımızın adalara giriş ve çıkışlarda zorluklarla karşı karşıya kalmamaları amacıyla Yunan makamlarıyla görüşmelerimiz devam ediyor.'' dedi.

HANGİ ADALARI KAPSIYOR?

Vize muafiyeti sağlanacak 10 adanın Sakız, Samos, Rodos, Midilli, Kos, Meis, Patmos, Leros, Kalimnos ve Simi adaları olduğu konuşuluyor. Resmi olarak açıklandığında gelişmelere Takvim.com.tr'de olacak.

ÜCRETİ NE KADAR?

Ücretle ilgili henüz resmi bir açıklama olmamakla beraber, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya konuya ilişkin şöyle konuştu;

"Sakız, Midillli, Rodos, Samos, Kos, Meis, Patmos, Leros, Kalimnos, Simi adalarına girişte Türk vatandaşlarına feribot bileti alınırken, üç gün öncesinden gideceği adayla sınırlı olmak kaydıyla 7 gün vize uygulaması yapacak. Daha önce bu uygulama yapılmıştı. Oradan yola çıkarak fikir yürütüyoruz.

Daha önce ziyaret etmek isteyen vatandaşlar ziyaret etmek istedikleri adanın feribot biletini alırken, adada kalacakları otel rezervasyonu ile birlikte müracaat edip bir hafta süre ile vize alabiliyorlardı. Şu anda aynı uygulamayı tekrar geçerli hale getiriyorlar.

Geçerli olmayan adalar, Santorini, Girit ve Mikanos, 3 adada bu geçerli değil. Şu anda vize ücreti 60 euro olarak belirlendi. Yani 1873 TL. Schengen vizesine Yunanistan'da müracaat etseniz 110 euroydu. Bu biraz daha ekonomik bir vize. Böyle bir talep vardı. Normal vize prosedürünü uyguladığınızda aylar sonrasına vize veriliyor. Vatandaşların bu seyahatleri tercih etmesi mümkün olmuyordu. Ben önümüzdeki yaz sezonunda çok ciddi bir artış bekliyorum. Yunanistan'da geldiğimiz seviyeler 1 milyona yakalamıştı. Daha sonra vize sıkıntıları ve pandemiden sonra 500 bin civarlarına düştü. Ben bu sene tekrar 1 milyon civarına yaklaşacağını düşünüyorum.

7 gün kalınabiliyor. 1 adaya alındığı zaman diğer adaya geçiş yok 7 gün vize aldım Samos'a gideyim oradan Kos'a geçerim böyle bir şey yok. Geçen sefer uyguladıkları vize ile aynı vize ismi ile adlandırdıkları için tahmin ediyorum aynı uygulamalar devam edecek.

Bazı adalarda bizim ülkemizden bakıldığında caddeleri sokakları görülen adalar. Bu kolaylığın daha da ilerleyerek inşallah önümüzdeki sene daha da gevşemiş bir şekilde kuralları uygulayacaklardır diye düşünüyorum. Ben tüm turizmciler adına Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Çok önemli acentelerimiz iş yapamaz haldeydi. Bu süreç başlamış oldu, ilerleyen süreçte daha iyi olacağına inanıyorum."

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