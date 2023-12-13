Yunanistan’da 10 adaya giriş ücreti belli oldu mu, ne kadar, kaç TL? Vize muafiyeti ne zaman başlayacak? Hangi adalar vizesiz? 60 Euro...

Geçerli olmayan adalar, Santorini, Girit ve Mikanos, 3 adada bu geçerli değil. Şu anda vize ücreti 60 euro olarak belirlendi. Yani 1873 TL. Schengen vizesine Yunanistan'da müracaat etseniz 110 euroydu. Bu biraz daha ekonomik bir vize. Böyle bir talep vardı. Normal vize prosedürünü uyguladığınızda aylar sonrasına vize veriliyor. Vatandaşların bu seyahatleri tercih etmesi mümkün olmuyordu. Ben önümüzdeki yaz sezonunda çok ciddi bir artış bekliyorum. Yunanistan'da geldiğimiz seviyeler 1 milyona yakalamıştı. Daha sonra vize sıkıntıları ve pandemiden sonra 500 bin civarlarına düştü. Ben bu sene tekrar 1 milyon civarına yaklaşacağını düşünüyorum.

Daha önce ziyaret etmek isteyen vatandaşlar ziyaret etmek istedikleri adanın feribot biletini alırken, adada kalacakları otel rezervasyonu ile birlikte müracaat edip bir hafta süre ile vize alabiliyorlardı. Şu anda aynı uygulamayı tekrar geçerli hale getiriyorlar.

"Sakız, Midillli, Rodos, Samos, Kos, Meis, Patmos, Leros, Kalimnos, Simi adalarına girişte Türk vatandaşlarına feribot bileti alınırken, üç gün öncesinden gideceği adayla sınırlı olmak kaydıyla 7 gün vize uygulaması yapacak. Daha önce bu uygulama yapılmıştı. Oradan yola çıkarak fikir yürütüyoruz.

Ücretle ilgili henüz resmi bir açıklama olmamakla beraber, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya konuya ilişkin şöyle konuştu;

7 gün kalınabiliyor. 1 adaya alındığı zaman diğer adaya geçiş yok 7 gün vize aldım Samos'a gideyim oradan Kos'a geçerim böyle bir şey yok. Geçen sefer uyguladıkları vize ile aynı vize ismi ile adlandırdıkları için tahmin ediyorum aynı uygulamalar devam edecek.

Bazı adalarda bizim ülkemizden bakıldığında caddeleri sokakları görülen adalar. Bu kolaylığın daha da ilerleyerek inşallah önümüzdeki sene daha da gevşemiş bir şekilde kuralları uygulayacaklardır diye düşünüyorum. Ben tüm turizmciler adına Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Çok önemli acentelerimiz iş yapamaz haldeydi. Bu süreç başlamış oldu, ilerleyen süreçte daha iyi olacağına inanıyorum."