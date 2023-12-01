Üç aylar başlangıcı: 3 aylar (Recep, Şaban, Ramazan) ne zaman başlıyor? 2024 Diyanet dini günler takvimi belli oldu!

Yeni yıla sayılı günler kala, Müslüman aleminin gündemini meşgul eden önemli bir konu var: 2024 yılında Receb, Şaban ve Ramazan ayları ne zaman başlayacak? Diyanet takvimine göre belirlenen tarihlerle birlikte, bu kutsal zaman dilimini belirleyen Regaib, Miraç ve Berat kandilleri de belli oldu. İşte, üç ayların ve kandillerin tarihleri...