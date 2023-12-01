Üç aylar başlangıcı: 3 aylar (Recep, Şaban, Ramazan) ne zaman başlıyor? 2024 Diyanet dini günler takvimi belli oldu!

Yeni yıla sayılı günler kala, Müslüman aleminin gündemini meşgul eden önemli bir konu var: 2024 yılında Receb, Şaban ve Ramazan ayları ne zaman başlayacak? Diyanet takvimine göre belirlenen tarihlerle birlikte, bu kutsal zaman dilimini belirleyen Regaib, Miraç ve Berat kandilleri de belli oldu. İşte, üç ayların ve kandillerin tarihleri...
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılına ait dini günler takvimini paylaşarak Müslümanlar için önemli bir bilgiyi duyurdu. İşte, 2024 üç aylarının başlangıç tarihleri:
Üç aylar, 12 Ocak Cuma günü Recep ile başlıyor. 11 Şubat tarihinde ise Şaban ayı başlıyor. 2024 Ramazan ayı da 11 Mart Pazartesi günü tutulacak ilk oruç ile idrak edilecek.