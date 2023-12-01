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Üç aylar başlangıcı: 3 aylar (Recep, Şaban, Ramazan) ne zaman başlıyor? 2024 Diyanet dini günler takvimi belli oldu!

İslam dünyasında manevi huzur ve coşkuyla karşılanan Recep ayı ile birlikte mübarek üç ayların başlangıcı yaklaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler takvimine göre, 2024 yılının ilk kandili olan Regaib Kandili 11 Ocak 2024 tarihine denk geliyor. Peki 3 aylar (Recep, Şaban, Ramazan) ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte, üç ayların başlangıç tarihi ve detayları...

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Giriş Tarihi 01 Aralık 2023, 09:33 Güncelleme 01 Aralık 2023, 09:34
Üç aylar başlangıcı: 3 aylar Recep, Şaban, Ramazan ne zaman başlıyor? 2024 Diyanet dini günler takvimi belli oldu!

Yeni yıla sayılı günler kala, Müslüman aleminin gündemini meşgul eden önemli bir konu var: 2024 yılında Receb, Şaban ve Ramazan ayları ne zaman başlayacak? Diyanet takvimine göre belirlenen tarihlerle birlikte, bu kutsal zaman dilimini belirleyen Regaib, Miraç ve Berat kandilleri de belli oldu. İşte, üç ayların ve kandillerin tarihleri...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılına ait dini günler takvimini paylaşarak Müslümanlar için önemli bir bilgiyi duyurdu. İşte, 2024 üç aylarının başlangıç tarihleri:

Üç aylar, 12 Ocak Cuma günü Recep ile başlıyor. 11 Şubat tarihinde ise Şaban ayı başlıyor. 2024 Ramazan ayı da 11 Mart Pazartesi günü tutulacak ilk oruç ile idrak edilecek.

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2024

🔶11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

🔶12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

🔶6 Şubat Salı: Mirac Kandili

🔶24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

🔶11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

🔶5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

🔶9 Nisan Salı: Arefe

🔶10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

🔶11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

🔶12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

🔶15 Haziran Cumartesi: Arefe

🔶16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

🔶17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

🔶18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

🔶19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

🔶7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

🔶16 Temmuz Salı: Aşure Günü

🔶14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

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