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Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ kimdir, kaç yaşında, nereli? Reşit Bozdağ tutuklandı mı, neden? Serveti...

Sosyal medya platformlarında lüks yaşam tarzıyla dikkat çeken Reşit Bozdağ, beklenmedik bir olayla gündemin merkezine oturdu. Evlendirme programı sayesinde tanınan kız arkadaşı Melis Buse Betkayan ile Kıbrıs tatiline çıkmak üzere İstanbul Havalimanı'na giden Bozdağ, kimlik kontrolü sırasında yaşanan bir gelişmeyle şaşkına döndü. Kimlik kontrol noktasında yapılan incelemeler neticesinde, Bozdağ'ın PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla arandığı ortaya çıktı ve olay yerinde gözaltına alındı. Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Giriş Tarihi 25 Kasım 2023, 09:24 Güncelleme 25 Kasım 2023, 09:24
Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ kimdir, kaç yaşında, nereli? Reşit Bozdağ tutuklandı mı, neden? Serveti...

Sosyal medya dünyasının popüler isimlerinden biri olan Reşit Bozdağ, "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla gözaltına alındı. Bozdağ, son zamanlarda paylaştığı para balyalarıyla dikkat çekiyordu. Peki, Reşit Bozdağ kimdir, kaç yaşında, nereli?

TikTok fenomeni Reşit Bozdağ Gözaltına Alındı!

Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, ''PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan aranması olduğu gerekçesiyle havalimanında gözaltına alındı.

PARA BALYALARI İLE GÖRÜNTÜ PAYLAŞMIŞTI

Sosyal medyada paylaştığı balya balya paralarla gündeme gelen Reşit Bozdağ, katıldığı bir evlendirme programıyla tanınan kız arkadaşı Melis Buse Betkayan ile birlikte Kıbrıs'a tatile gitmek için İstanbul Havalimanı'na gitti.

Burada kimlik kontrol noktasından geçen Bozdağ'ın bilgilerini kontrol eden polis, ''PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan aranması olduğunu belirledi.



Konuyla ilgili İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bilgi veren ekipler, şüpheliyi polis merkezine götürdü.

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