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Kafkametler gemisi battı mı, nerede, mürettebat bulundu mu? Kafkametler gemisi kimin, hangi şirketin? Son dakika son durum...

Kötü hava koşulları nedeniyle sürüklenen Türk bayraklı "Kafkametler" gemisi mendireğe çarparak battı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gemide bulunan 12 Türk mürettebat ile halen irtibat kurulamamıştır.'' dedi. Peki Kafkametler gemisi battı mı, nerede, mürettebat bulundu mu? Kafkametler gemisi kimin, hangi şirketin? İşte son durum, son dakika gelişmeler...

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 08:25 Güncelleme 20 Kasım 2023, 08:28
Kafkametler gemisi battı mı, nerede, mürettebat bulundu mu? Kafkametler gemisi kimin, hangi şirketin? Son dakika son durum...

''Kafkametler gemisi battı mı, nerede, mürettebat bulundu mu? Kafkametler gemisi kimin, hangi şirketin?'' soruları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamaları sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. Zonguldak'ta aşırı yağış ve fırtınadan etkilenen 12 mürettebatlı Kafkametler adlı kuru yük gemisi battı. Konuya ilişkin Denizcilik Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklamalar geldi.

KAFKAMETLER GEMİSİ BATTI MI, NEREDE, MÜRETTEBAT BULUNDU MU?

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemi, Karadeniz'de etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'na sığındı. Ancak limanda güvenli bir şekilde duramayarak tekrar denize açılan gemi, kısa süre sonra irtibat kesildi.

Bakan Yerlikaya, Zonguldak açıklarında fırtınaya yakalanan gemilerle ilgili şunları söyledi: "Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir'e gitmek üzere limandan ayrılan Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisi sürüklenerek mendireğe çarpmak suretiyle batmıştır. Gemide bulunan 12 Türk mürettebat ile halen irtibat kurulamamıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri, AFAD, Kıyı emniyeti, jandarma, emniyet, itfaiye ekipleri hazır beklemektedir.

Olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle birlikte hemen arama kurtarma faaliyetlerine başlanılacaktır. Yine bugün öğlene doğru AFAD'ın da kamuoyuyla paylaştığı gibi limanda bağlı bulunan Kamerun bayraklı 'Pallada' isimli kargo gemisi, halatının kopması nedeniyle sürüklenerek karaya oturmuştur. Gemide bulunan 13 mürettebat itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştır. Bir başka gemi Kamerun bayraklı 'Sormonsky 45' adlı kargo gemisinin de yine halatının kopmasıyla sürüklendiği, liman römorkuru tarafından 12 mürettebatıyla yedeğe alınarak kurtarılmıştır."

"DUAMIZ, TEMENNİMİZ, BU KARDEŞLERİMİZE BİR AN ÖNCE ULAŞMAK"

"Bu kadar olumsuz hava koşulu ortamından maalesef 'Kafkametler' adlı gemimizde bulunan 12 vatandaşımız, 12 Türk mürettebatının da arama kurtarma faaliyetini yapamadık, üzülerek bunu belirtmek istiyoruz." diyen Yerlikaya, sabah saatlerinde havanın arama kurtarma çalışması yapmaya fırsat vermesini beklediklerini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, tüm ekipler olarak olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle çalışmalara başlayacaklarını ve gelişmeleri sürekli olarak kamuoyuyla paylaşacaklarını vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da gelişmeleri anbean takip ettiğini dile getiren Yerlikaya, "Duamız, temennimiz, bu kardeşlerimize bir an önce ulaşmak. Allah, tekrarından, tüm afetlerden ülkemizi, şehrimizi korusun diyoruz. Hepimize geçmiş olsun." dedi.

Türk bayraklı kargo gemisi 1992 yılında inşa edildi.

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