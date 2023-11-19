MEB ONLİNE SINAV GİRİŞ: onlinesinav.meb.gov.tr! Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Soru ve cevapları...

Sınav "Sınava Başla" butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında "Kaydet ve İlerle" butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise "Kaydet ve İlerle" butonu yerine "Sınavı Bitir" butonu olacaktır.

Sorular, soru numarası sırasında ve ekranda bir soru ve cevap seçenekleri yer alacak şekilde gösterilecektir.

Adaylar, cevap verdikleri veya boş bıraktıkları soruya geri dönüş yapamayacaklardır.

Sınava giriş yaptıktan sonra herhangi bir sebeple sistem dışına çıkan adaylar, daha sonra tekrar giriş yaparak kalan süreleri içinde 19 Kasım 2023 tarihi saat 23.59'a kadar sınavı tamamlayabileceklerdir. Ancak Türkiye saati ile 10.00-13.00 saatleri arasında sınava giriş yapmayanlar daha sonra sınava katılamayacaklardır. Bu nedenle adayların Türkiye saati ile 10.00-13.00 saatleri arasında sınava mutlaka giriş yapmaları gerekecektir.