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MEB ONLİNE SINAV GİRİŞ: onlinesinav.meb.gov.tr! Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Soru ve cevapları...

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, çevrim içi olarak yurt içi ve yurt dışında olmak üzere 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak. Sınava katılmak isteyenler ''Uzman Öğretmenlik online sınavına nasıl girilir? '' sorusuna yanıt arıyor. Adaylar sınava https://onlinesinav.meb.gov.tr/ adresi üzerinden e-Devlet/MEBBİS şifreleri ile internet erişimi olan herhangi bir ortamdan giriş yapabilecekler. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Kasım 2023, 12:11 Güncelleme 19 Kasım 2023, 12:12
MEB ONLİNE SINAV GİRİŞ: onlinesinav.meb.gov.tr! Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Soru ve cevapları...

Uzman Öğretmen sınavı 19 Kasım 2023 Pazar günü düzenlenecek. Online olarak yapılacak sınava katılmak isteyen adaylar onlinesinav.meb.gov.tr adresine yoğunlaşmaya başladı. Peki Uzman Öğretmenlik online sınavına nasıl girilir? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Yanlışlar doğruyu götürüyor mu?

MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK ONLİNE SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Türkiye saati ile 10.00-13.00 saatleri arasında düzenlenecek. Adaylar https://onlinesinav.meb.gov.tr/ adresi üzerinden e-Devlet/MEBBİS şifreleri ile internet erişimi olan herhangi bir ortamdan giriş yapabilecekler.

MEB ONLİNE SINAV GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacaktır.

Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.

Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır.

Sınav "Sınava Başla" butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında "Kaydet ve İlerle" butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise "Kaydet ve İlerle" butonu yerine "Sınavı Bitir" butonu olacaktır.

Sorular, soru numarası sırasında ve ekranda bir soru ve cevap seçenekleri yer alacak şekilde gösterilecektir.

Adaylar, cevap verdikleri veya boş bıraktıkları soruya geri dönüş yapamayacaklardır.

Sınava giriş yaptıktan sonra herhangi bir sebeple sistem dışına çıkan adaylar, daha sonra tekrar giriş yaparak kalan süreleri içinde 19 Kasım 2023 tarihi saat 23.59'a kadar sınavı tamamlayabileceklerdir. Ancak Türkiye saati ile 10.00-13.00 saatleri arasında sınava giriş yapmayanlar daha sonra sınava katılamayacaklardır. Bu nedenle adayların Türkiye saati ile 10.00-13.00 saatleri arasında sınava mutlaka giriş yapmaları gerekecektir.

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