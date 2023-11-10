10 Kasım Anıtkabir çalışma saatleri 2023! Anıtkabir saat kaça kadar açık? 10 Kasım Anıtkabir ziyaret günü ve saatleri

Anıtkabir ziyaret saatleri ve açılış kapanış zamanının 10 Kasım Atatürk'ü Anma gününde değişip değşmeyeceği merak ediliyor. Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı. İşte 2023 Anıtkabir çalışma saatleri...
Anıtkabir ziyaret saatleri ve açılış kapanış zamanının 10 Kasım Atatürk'ü Anma gününde değişip değşmeyeceği merak ediliyor. Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı. İşte 2023 Anıtkabir çalışma saatleri...
ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ 10 KASIM
Yapılan resmi açıklamaya göre Anıtkabir, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün vefatının 85'inci yıldönümü olan 10 Kasım 2023 Cuma günü Resmi Tören bitimine müteakip 22.00'e kadar halkın ziyaretine açık bulundurulacaktır.
ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ
01 Şubat - 14 Mayıs / 09:00 - 16:30
15 Mayıs - 31 Ekim / 09:00 - 17:00
01 Kasım - 31 Ocak / 09:00 - 16:00
ANITKABİR TARİHİ
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ankara Anıttepe'de (eski adıyla Rasattepe) bulunan anıt mezarı Anıtkabir'de ayrıca, dördüncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel 1966'da devrim şehitleri bölümüne defnedilmiştir. 1973'den itibaren de İsmet İnönü'nün kabri de Anıtkabir'dedir.
Anıtkabir yapılmadan önce rasat (gözlem) istasyonu bulunması dolayısıyla Anıttepe'nin ismi Rasattepe şeklindeydi. 906 rakımlı bu tepede, MÖ. 12. yüzyılda Anadolu'da devlet kuran Frig uygarlığına ait tümülüsler (mezar yapıları) bulunuyordu. Anıtkabir'in Rasattepe'de yapılmasına karar verildikten sonra bu tümülüslerin kaldırılması için arkeolojik kazılar yapıldı. Bu tümülüslerden çıkarılan eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmektedir.
Anıtkabir projesinin belirlenmesinden sonra, ilk aşamada kamulaştırılma çalışmaları yapıldı ve 9 Ekim 1944 tarihinde yapıma başlandı. Anıtkabir'in inşası 9 yıllık bir sürede 4 aşamalı olarak 1953 yılında tamamlandı.