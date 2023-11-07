FM 24 oyunu ücretsiz mi, özellikleri ne? Netflix Football Manager 2024 APK nasıl bedava indirilir? Yenilikler...

FM 24, futbol takımınızı yönetme ve galibiyete taşıma fırsatını sunan eğlenceli bir deneyim sunuyor. Yenilenen arayüzü sayesinde, takımınızı oluştururken kadro seçimi ve taktikler konusunda kolayca kararlar alabiliyorsunuz. Peki, FM 24 oyunu ücretsiz mi , özellikleri ne? Netflix Football Manager 2024 APK nasıl bedava indirilir? İşte detaylar...

Netflix Games kapsamında oyunun mobil sürümü olan Football Manager 2024 'e ücretsiz bir biçimde erişebileceksiniz. Hem Android hem de iOS kullanıcıları FM24 Mobile'a mobil cihazları üzerinden, Netflix'teki oyunlar kısmından erişebilecek ve oyunu cihazlarına indirebilecekler.

FM 24 ÖZELLİKLERİ NELER?

Resmi sitesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"FM24, serinin 20. ve şu ana kadar yapılmış en kapsamlı oyunu.

Futbolun sürekli evrilen doğası, taraftarları sporun en yeni ve en iyi taktiksel trendlerine yaklaştıran bir dizi Maç Günü deneyimi değişikliklerinde kolaylıkla görülebiliyor. Sahada yapılan zekice pozisyon değişiklikleri ve yepyeni Çok Yönlü Bek oyuncu rolü, oyunculara deneyler yapabilecekleri daha fazla alan tanırken, maçlar da daha akıllı oyuncu hareketleri ile gerçekçiliği artan top fiziği ve ışıklandırmayla öne çıkıyor.

Duran Top Antrenörleri de sahneye çıkıyor ve her senaryoda maç kazandıran rutinler oluşturmanız için yeni ve sezgisel yöntemler sunan yenilenmiş Duran Top Planlaması'nın gücüne güç katıyor.