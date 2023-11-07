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FM 24 oyunu ücretsiz mi, özellikleri ne? Netflix Football Manager 2024 APK nasıl bedava indirilir? Yenilikler...

Futbol severlerin heyecanla beklediği Football Manager 2024 Mobile APK, özellikleri ve yenilikleriyle tanıtıldı ve dikkatleri üzerine çekiyor. Ancak bu heyecanlı menajerlik oyununun bir sırrı var: Sadece Netflix üyelerine özel bir şekilde piyasaya sürülüyor. Peki, FM 24 oyunu ücretsiz mi, özellikleri ne? Netflix Football Manager 2024 APK nasıl bedava indirilir? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 13:53 Güncelleme 07 Kasım 2023, 13:53
FM 24 oyunu ücretsiz mi, özellikleri ne? Netflix Football Manager 2024 APK nasıl bedava indirilir? Yenilikler...

FM 24, futbol takımınızı yönetme ve galibiyete taşıma fırsatını sunan eğlenceli bir deneyim sunuyor. Yenilenen arayüzü sayesinde, takımınızı oluştururken kadro seçimi ve taktikler konusunda kolayca kararlar alabiliyorsunuz. Peki, FM 24 oyunu ücretsiz mi, özellikleri ne? Netflix Football Manager 2024 APK nasıl bedava indirilir? İşte detaylar...

NETFLİX ÜYELERİNE ÜCRETSİZ

Netflix Games kapsamında oyunun mobil sürümü olan Football Manager 2024'e ücretsiz bir biçimde erişebileceksiniz. Hem Android hem de iOS kullanıcıları FM24 Mobile'a mobil cihazları üzerinden, Netflix'teki oyunlar kısmından erişebilecek ve oyunu cihazlarına indirebilecekler.

FM 24 ÖZELLİKLERİ NELER?

Resmi sitesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"FM24, serinin 20. ve şu ana kadar yapılmış en kapsamlı oyunu.

Futbolun sürekli evrilen doğası, taraftarları sporun en yeni ve en iyi taktiksel trendlerine yaklaştıran bir dizi Maç Günü deneyimi değişikliklerinde kolaylıkla görülebiliyor. Sahada yapılan zekice pozisyon değişiklikleri ve yepyeni Çok Yönlü Bek oyuncu rolü, oyunculara deneyler yapabilecekleri daha fazla alan tanırken, maçlar da daha akıllı oyuncu hareketleri ile gerçekçiliği artan top fiziği ve ışıklandırmayla öne çıkıyor.

Duran Top Antrenörleri de sahneye çıkıyor ve her senaryoda maç kazandıran rutinler oluşturmanız için yeni ve sezgisel yöntemler sunan yenilenmiş Duran Top Planlaması'nın gücüne güç katıyor.

Diğer kısımlarda, rakip menajerlerin transfer karar verme mekaniğine ve oyun içi Mali Durumlar sistemine yapılan geliştirmeler, her kariyerin zorluğunu ve dinamizmini artırıyor. Aracıların oyuna eklenişi ve mevcut Temsilcilere getirilen geliştirilmiş işlevsellikler, oyunculara oyuncu satma ve bir sonraki yeniden inşa projelerini yönetmeleri için gücünü gerçek dünyadan alan daha fazla araç sağlıyor.

Taraftarlar, ayrıca Hedefler belirleyip oyuncuların performans seviyelerini yükselterek artık oyunculara performans seviyelerini artırmaları için ilham verebilir. Bununla beraber, aynı zamanda kadrolarından ve teknik heyetinden daha gerçekçi ve yapıcı etkileşimlerden de yararlanacaksınız.

Meiji Yasuda Insurance Ltd ile yapılan yepyeni lisans anlaşması sayesinde; J.1 Ligi, J.2 Ligi ve J.3 Ligi, Japonya'yı oynanabilir bir ulus olarak getiriyor ve bu durum Japoncanın resmi bir oyun içi dil olarak eklenmesiyle destekleniyor."

NASIL YÜKLERİM?

STEAM'DEN YAPILAN SATIN ALMA İŞLEMLERİ

Sadece Steam'den çıkış yapın ve yeniden başlatın, FM24'ün yüklemeye hazır olduğunu göreceksiniz.

EPİC'TEN YAPILAN SATIN ALMA İŞLEMLERİ

Epic Games Yükleyicisinden çıkış yapın ve yeniden başlatın, FM24'ün yüklemeye hazır olduğunu göreceksiniz.

KAMPANYAYA KATILAN DİĞER DİJİTAL MAĞAZALARDAN YAPILAN SATIN ALMA İŞLEMLERİ

Satıcınız, size bir kod bulunan onay e-postası veya kodunuzu alabileceğiniz bir bağlantı göndermiş olmalıdır; aşağıdaki talimatları izleyerek Steam'de kodu etkinleştirebilirsiniz:

Steam istemci yazılımını başlatın ve Steam hesabınıza giriş yapın veya yeni ve ücretsiz bir hesap oluşturun.

Oyunlar Menüsüne tıklayın.

Steam'de Ürün Etkinleştir seçeneğine tıklayın.

Ekrandaki talimatları izleyin ve aktivasyon sürecini tamamlayın.

*Mazağa, Steam Workshop ve hem Oyun Öncesi hem de Oyun İçi Editör Beta'da mevcut değildir.

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