Jeomanyetik fırtına nedir, neden oluşur? Manyetik fırtınanın zararları neler, etkileri nasıl olur? Kuzey Işıkları Türkiye’de görülür mü?

Dünya, sadece çevremizi saran atmosferi ile değil, aynı zamanda güçlü bir manyetik alanı ile de çevrili bir gezegendir. Ancak, bu manyetik alan zaman zaman dış etmenlerin etkisi altında dalgalanmalara ve bozulmalara uğrayabilir. Bu dalgalanmaların en çarpıcı örneklerinden biri, jeomanyetik fırtınalar olarak bilinir. İşte detaylar...
Jeomanyetik fırtınalar, Dünya'nın manyetik alanında dalgalanmalara ve bozulmalara neden olurlar. Bu dalgalanmalar, manyetosferin içindeki elektrik akımlarının değişmesine ve manyetik alanda ani değişikliklere yol açar. Jeomanyetik fırtınalar genellikle güçlü Güneş patlamaları veya Güneşten gelen koronal kütle atımları (CME'ler) ile ilişkilidir.
JEOMANYETİK FIRTINANIN DÜNYA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ NELER?
Jeomanyetik fırtınaların etkileri arasında manyetik pusulaların sapması, radyo iletişiminde kesintiler, elektrik şebekelerinde gerilim dalgalanmaları, uyduların çalışmasında sorunlar ve uzay araçlarının elektronik sistemlerine zarar verme potansiyeli bulunur.