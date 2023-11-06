Jeomanyetik fırtına nedir, neden oluşur? Manyetik fırtınanın zararları neler, etkileri nasıl olur? Kuzey Işıkları Türkiye’de görülür mü?

Dünya, sadece çevremizi saran atmosferi ile değil, aynı zamanda güçlü bir manyetik alanı ile de çevrili bir gezegendir. Ancak, bu manyetik alan zaman zaman dış etmenlerin etkisi altında dalgalanmalara ve bozulmalara uğrayabilir. Bu dalgalanmaların en çarpıcı örneklerinden biri, jeomanyetik fırtınalar olarak bilinir. İşte detaylar...