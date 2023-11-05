ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU: 3 - 2! Antalyaspor- Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Maç özeti...

Antalyaspor- Beşiktaş maçı 5 Kasım 2023 Pazar günü saat 19:00'da başladı. Peki Antalyaspor- Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?
Antalyaspor- Beşiktaş maçı 5 Kasım 2023 Pazar günü saat 19:00'da başladı. Peki Antalyaspor- Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ
BEŞİKTAŞ: Ersin, Onur, Necip, Bailly, Bakhtiyor, Salih, Gedson, Chamberlain, Tayfur, Rashica, Cenk.
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ BİTTİ?
Antalyaspor - Beşiktaş maçı 5 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başladı. Mücadele Antalyaspor'un 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Karşılaşmada gol perdesini Beşiktaş'ta 45+2. dakikada Cenk Tosun açtı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Antalyaspor ise 47. dakikada Saric'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.
Akdeniz ekibi 50. dakikada Jehezkel'in golüyle maçta 2-1 öne geçerken, 57. dakikada yine Jehezkel'in attığı golle farkı 2'ye çıkardı.
80. dakikada Muleka'nın attığı gol geri dönmeye yetmedi ve Kara Kartal maçtan yenilgiyle ayrıldı.
Antalyaspor deplasmanında umduğunu bulamayan Beşiktaş bu skorla 19 puanda kaldı.
Nuri Şahin'in ekibi ise puanını 15'e yükseltti.
KARTAL SÜPER LİG'DE 4. YENİLGİSİNİ ALDI
Trendyol Süper Lig'de bu sezon istikrarı sağlayamayan Kara Kartal, Antalyaspor maçında aldığı mağlubiyetle 4. yenilgisini aldı.
Beşiktaş 12. haftada evinde RAMS Başakşehir'i konuk edecek.