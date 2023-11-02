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Efsane Kasım indirimleri ne zaman 2023? Trendyol, Hepsiburada, n11, Boyner indirimleri ne zaman? Efsane Cuma tarihi!

Kasım ayıyla birlikte alışveriş dünyasında heyecan dorukta. Efsane Cuma, yıllardır alışveriş tutkunları tarafından sabırsızlıkla beklenen ve büyük indirimlerin sunulduğu bir etkinlik olarak biliniyor. 2023 Efsane Cuma'nın yaklaşmasıyla birlikte alışveriş severler, bu özel günü merakla bekliyor ve alışveriş listelerini hazırlamaya başlıyor. Peki, 2023 Efsane Kasım indirimleri ne zaman? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 16:12 Güncelleme 02 Kasım 2023, 16:12
Efsane Kasım indirimleri ne zaman 2023? Trendyol, Hepsiburada, n11, Boyner indirimleri ne zaman? Efsane Cuma tarihi!

Kasım ayı geldiğinde, alışveriş dünyası bir kez daha heyecanla doluyor. Efsane Cuma veya Efsane Kasım olarak bilinen bu büyük indirim etkinliği, her yıl alışveriş tutkunları ve tüketiciler arasında büyük bir merakla bekleniyor. İşte detaylar...

EFSANE CUMA KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Bu dönemsel indirim, genellikle 24 saat sürer. Ancak birçok marka genel olarak bu aya özel indirimler sunduğu için ihtiyaçlarınıza uygun markaları takip etmenizi öneririz. Yaşanan yoğunluk ve bu aya özel artan talepler ile indirim süreleri çok daha uzun sürebilmektedir.

EFSANE KASIM'DA NE KADAR İNDİRİM OLUYOR?

Efsane Cuma'da çok farklı oranlarda indirimler söz konusudur.

Bazı markalar yalnızca %10-15 seviyelerinde küçük çaplı indirimler yaparken bazı markalar. %70-80 seviyelerini uygun bulur.

EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Bu sene Efsane Cuma 24 Kasım Cuma 2023 tarihinde gerçekleşecek.

EFSANE CUMA OLAYI NEDİR?

Efsane Cuma aslında Amerikalıların bayram alışverişi olarak tanımlanabilir.

Şükran Günü'nden sonraki cumaya denk gelen bugün, 1930'lu yıllardan bu yana Noel hazırlıklarının gayriresmî başlangıcıdır.

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