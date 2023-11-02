Efsane Kasım indirimleri ne zaman 2023? Trendyol, Hepsiburada, n11, Boyner indirimleri ne zaman? Efsane Cuma tarihi!

Kasım ayı geldiğinde, alışveriş dünyası bir kez daha heyecanla doluyor. Efsane Cuma veya Efsane Kasım olarak bilinen bu büyük indirim etkinliği, her yıl alışveriş tutkunları ve tüketiciler arasında büyük bir merakla bekleniyor. İşte detaylar...

EFSANE CUMA KAÇ GÜN SÜRÜYOR? Bu dönemsel indirim, genellikle 24 saat sürer. Ancak birçok marka genel olarak bu aya özel indirimler sunduğu için ihtiyaçlarınıza uygun markaları takip etmenizi öneririz. Yaşanan yoğunluk ve bu aya özel artan talepler ile indirim süreleri çok daha uzun sürebilmektedir.