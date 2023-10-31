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2034 DÜNYA KUPASI nerede, hangi ülkede oynanacak? Son dakika FIFA'dan açıklama!

FIFA Başkanı Gianno Infantino, 2034 Dünya Kupası'nın oynanacağı ülkeyi duyurdu. FIFA, 2030 ve 2034 Dünya Kupalarıyla ilgili yapılan açıklama birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2034 Dünya Kupası nerede oynanacak sorusu yer aldı. Peki, FIFA 2034 Dünya Kupası hangi ülkede düzenlenecek? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 23:39 Güncelleme 31 Ekim 2023, 23:54
2034 DÜNYA KUPASI nerede, hangi ülkede oynanacak? Son dakika FIFA’dan açıklama!

2034 Dünya Kupası'nın nerede oynanacağı merak konusu oldu. FIFA Başkanı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile detaylar netleşti. İşte merak edilenler...

2034 Dünya Kupası'nın yapılacağı ülke belli oldu!

2034 DÜNYA KUPASI NEREDE DÜZENLENECEK?

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre Dünya Kupası'nın 100. yılının kutlanacağı 2030 için İspanya, Portekiz ve Fas'ın ortak aday olduğu belirtildi. Öte yandan FIFA Başkanı Gianno Infantino, 2034 Dünya Kupası'nın şu anda tek aday olan Suudi Arabistan'da düzenleneceğini doğruladı.

AVUSTRALYA ÇEKİLMİŞTİ

Avustralya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Tüm faktörler göz önüne alındığında, 2034 Dünya Kupası adaylığından çekilme kararı aldık." ifadesi kullanıldı.

TÜRKİYE'DEN TAM DESTEK GELMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Suudi Arabistan'ın 2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma niyetini memnuniyetle karşıladıklarını ve girişimlerini desteklediklerini daha önce açıklamıştı.

Açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Suudi Arabistan'ın 2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma niyetini memnuniyetle karşılıyor, bu girişimi kararlılıkla desteklediğimizi açıklıyoruz. Suudi Arabistan, son yıllarda futbola yaptığı yatırımlarla dünya futbolunda bir güç merkezi olarak ortaya çıkmış ve tanınmış uluslararası futbol yıldızlarının mücadele ettiği ulusal bir lig oluşturmuştur. Uluslararası müsabakaları organize etme konusundaki başarılı geçmişini millî takımının Katar'da düzenlenen son Dünya Kupası'ndaki akılda kalıcı performansıyla birleştiren Suudi Arabistan, yetenekli ve misafirperver bir ev sahibi ülke olarak kendisini sağlam bir şekilde kanıtlamıştır. TFF, Suudi Arabistan'ın bu zorlu ve prestijli mücadelesi için gereken uzmanlığa ve tutkuya sahip olduğuna inanmaktadır" ifadeleri kullanılmıştı.

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