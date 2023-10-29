29 Ekim’de köprü ve otoyollar ücretsiz mi? FSM, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü... 29 Ekim Pazar günü Avrasya Tüneli bedava mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken araç sahipleri, 29 Ekim'de köprüler ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağını merak ediyorlar. Normalde resmi tatil günlerinde köprüler ve otoyollar ücretsiz olarak kullanılabilir. Ancak, yap-işlet-devret projeleri (YİD) kapsamında işletilen köprüler ve otoyollar istisna oluşturuyor. Peki, 29 Ekim'de köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 29 Ekim Pazar günü Avrasya Tüneli bedava mı? İşte detaylar...

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR 29 EKİM'DE ÜCRETSİZ Mİ?

Köprü ve otoyolların 29 Ekim'de ücretsiz olması beklenirken henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Ücretsiz geçişin yap-işlet-devret projeleri haricinde ki köprü ve otoyollarda geçerli olması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı olan köprüler resmi tatilde ücretsiz oluyor.