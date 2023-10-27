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28 Ekim eczaneler açık mı, kapalı mı 2023? 28 Ekim Cumartesi kargolar, hastaneler, sağlık ocakları açık mı, yarım gün mü?

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü coşkuyla kutlayacağı bu yıl, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanla beklenen bir etkinlik olacak. Resmi tatil günlerinde ise birgün öncesi tüm kurumlar açık oluyor. Cumhuriyet’in ilanı sebebiyle çeşitli etkinlikler tertip edilecek. Peki, 28 Ekim eczaneler açık mı, kapalı mı 2023? 28 Ekim Cumartesi kargolar, hastaneler, sağlık ocakları açık mı, yarım gün mü? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 15:47 Güncelleme 27 Ekim 2023, 15:47
28 Ekim eczaneler açık mı, kapalı mı 2023? 28 Ekim Cumartesi kargolar, hastaneler, sağlık ocakları açık mı, yarım gün mü?

28 Ekim Cumartesi günü açık ve kapalı yerler hakkında aramalar hız kazandı. Bu kapsamda kargoların, hastanelerin ve eczanelerin çalışma saatleri araştırılmaya başladı. Peki, 28 Ekim eczaneler açık mı, kapalı mı 2023? 28 Ekim Cumartesi kargolar, hastaneler, sağlık ocakları açık mı, yarım gün mü? İşte konu hakkında detaylar...

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bir gün öncesi Cumartesi gününe denk geliyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde arefe günü yarım gün oluyor. Resmi tatillerden olan 29 Ekim'in bir gün öncesinde yarım gün olmayacak.

KARGOLAR 28 EKİM'DE AÇIK MI, ÖĞLEYE KADAR MI ÇALIŞACAK?

28 Ekim Cumartesi günü öğleye kadar PTT şubeleri hizmet vermeye devam edecek. 13:00'ten sonra ise kapanacak.

28 EKİM HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

28 Ekim bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. Normal hafta sonu günlerinde kapalı olan poliklinikler 28 Ekim'de de kapalı olacak. Hastanelerin acil bölümleri hizmet verecek.

ECZANELER YARIN AÇIK MI?

Eczaneler normal şartlarda cumartesi günleri de her zamanki saatlerinde kapılarını vatandaşlara açıyor. Ancak yarın yani 28 Ekim Cumartesi günü yarım gün resmi tatil olması nedeniyle eczaneler sabah normal saatlerinde açılacak ve öğleden sonra kapanacak.

28 EKİM CUMARTESİ ECZANELER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

28 Ekim Cumartesi gününün yarım gün resmi tatil olması nedeniyle eczaneler öğlen saat 13.00'e kadar açık olacak. Bu saatten sonra ise kapanacak.

Eczaneler 30 Ekim Pazartesi günü her zamanki saatlerinde mesailerine başlayacak.

ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Eczanelerin çalışma saatleri şehirden şehire ve bölgeden bölgeye farklılık gösterebiliyor. Bazı illerde eczanelerin açılış saatleri saat 18.30 iken bazı illerde 9 olabiliyor.

Eczanelerin kapanış saatleri se genellikle 19.00 olarak uygulanıyor. Yani pek çok ilde eczaneler akşam 7.00'de kapanıyor.

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