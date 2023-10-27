28 Ekim eczaneler açık mı, kapalı mı 2023? 28 Ekim Cumartesi kargolar, hastaneler, sağlık ocakları açık mı, yarım gün mü?

28 Ekim bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. Normal hafta sonu günlerinde kapalı olan poliklinikler 28 Ekim'de de kapalı olacak. Hastaneler in acil bölümleri hizmet verecek.

ECZANELER YARIN AÇIK MI?

Eczaneler normal şartlarda cumartesi günleri de her zamanki saatlerinde kapılarını vatandaşlara açıyor. Ancak yarın yani 28 Ekim Cumartesi günü yarım gün resmi tatil olması nedeniyle eczaneler sabah normal saatlerinde açılacak ve öğleden sonra kapanacak.

28 EKİM CUMARTESİ ECZANELER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

28 Ekim Cumartesi gününün yarım gün resmi tatil olması nedeniyle eczaneler öğlen saat 13.00'e kadar açık olacak. Bu saatten sonra ise kapanacak.

Eczaneler 30 Ekim Pazartesi günü her zamanki saatlerinde mesailerine başlayacak.