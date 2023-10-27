28 Ekim eczaneler açık mı, kapalı mı 2023? 28 Ekim Cumartesi kargolar, hastaneler, sağlık ocakları açık mı, yarım gün mü?

28 EKİM HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI?
28 Ekim bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. Normal hafta sonu günlerinde kapalı olan poliklinikler 28 Ekim'de de kapalı olacak. Hastanelerin acil bölümleri hizmet verecek.
ECZANELER YARIN AÇIK MI?
Eczaneler normal şartlarda cumartesi günleri de her zamanki saatlerinde kapılarını vatandaşlara açıyor. Ancak yarın yani 28 Ekim Cumartesi günü yarım gün resmi tatil olması nedeniyle eczaneler sabah normal saatlerinde açılacak ve öğleden sonra kapanacak.
28 EKİM CUMARTESİ ECZANELER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
28 Ekim Cumartesi gününün yarım gün resmi tatil olması nedeniyle eczaneler öğlen saat 13.00'e kadar açık olacak. Bu saatten sonra ise kapanacak.
Eczaneler 30 Ekim Pazartesi günü her zamanki saatlerinde mesailerine başlayacak.
ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ
Eczanelerin çalışma saatleri şehirden şehire ve bölgeden bölgeye farklılık gösterebiliyor. Bazı illerde eczanelerin açılış saatleri saat 18.30 iken bazı illerde 9 olabiliyor.
Eczanelerin kapanış saatleri se genellikle 19.00 olarak uygulanıyor. Yani pek çok ilde eczaneler akşam 7.00'de kapanıyor.