Bugün Büyük Filistin Mitingi nedeniyle İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı? 28 Ekim Cumartesi bugün kapalı yollar listesi 2023

İstanbul, 28 Ekim tarihinde gerçekleşecek olan Büyük Filistin Mitingi nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bir güne hazırlanıyor. Miting, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, miting öncesi trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar paylaşıldı. Peki, 28 Ekim Cumartesi İstanbul'da kapalı yollar hangileri? 28 Ekim Büyük Filistin Mitingi trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar neler? İşte konu hakkında merak edilenler...