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Bugün Büyük Filistin Mitingi nedeniyle İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı? 28 Ekim Cumartesi bugün kapalı yollar listesi 2023

28 Ekim tarihinde İstanbul, büyük bir miting için hazırlıklarını sürdürüyor. Miting, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek ve Cumartesi günü saat 15:00'te başlayacak. Peki, Büyük Filistin Mitingi nedeniyle İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı? Alternatif güzergahlar nereler? İşte konu hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 10:46 Güncelleme 28 Ekim 2023, 10:46
Bugün Büyük Filistin Mitingi nedeniyle İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı? 28 Ekim Cumartesi bugün kapalı yollar listesi 2023

İstanbul, 28 Ekim tarihinde gerçekleşecek olan Büyük Filistin Mitingi nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bir güne hazırlanıyor. Miting, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, miting öncesi trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar paylaşıldı. Peki, 28 Ekim Cumartesi İstanbul'da kapalı yollar hangileri? 28 Ekim Büyük Filistin Mitingi trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar neler? İşte konu hakkında merak edilenler...

28 ekim Büyük İstanbul Mitingi Atatürk Havalimanı'nda Cumartesi günü saat 15'te başlayacak. İstanbul Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, saat 07.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, alternatif güzergahın Yeni Havalimanı Caddesi yolu olduğu belirtildi.

28 EKİM TRAFİĞE KAPALI YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Açıklamada, "Yeni Havalimanı Caddesi Sahil İstikameti İstanbul Fuar Merkezi / Dünya Ticaret Merkezi ayrımı, Atatürk Havalimanı B kapısı giriş çıkışları, Atatürk Havalimanı B kapısı önü varyant üstü iki yönlü olarak, Atatürk Havalimanı Yolu Ahtapot Kavşak Alt Geçidi Vip ayrımları /

C kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü olarak, Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro İstasyon Sokağı Kavşağı'ndan Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yol iki yönlü olarak, Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri, Millet Bahçesi içerisinde bulunan tüm yollar ve Yeşilköy Caddesi'nden Millet Bahçesi'ne bağlantı yolu iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır. Alternatif güzergah olarak Yeni Havalimanı Caddesi kullanılacaktır" denildi.

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