Masterchef kim elendi, kim gitti? 22 Ekim Masterchef’e veda eden isim kim oldu 2023? Alican, Sergen...

22 Ekim 2023 Pazar günü, TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programı, yeni bir elenen yarışmacıyla gündeme geldi. Yarışmanın bu haftaki bölümünde Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu gibi ünlü şefler yemek tadımlarını gerçekleştirdiler. Hafta boyunca süren kıyasıya mücadelenin ardından kimin yarışmaya veda edeceği ise büyük bir merak konusu oldu.
22 EKİM MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef All Star'a bu hafta veda eden yarışmacı gecenin sonunda belli olacak. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından elenen yarışmacı hayallerine veda edecek. Şef tabağını en başarısız yapan yarışmacı, MasterChef All Star'a veda eden isim olacak.
21 EKİM MASTECHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın son eleme adayı Tanya oldu.
20 EKİM MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef ödül oyununu kazanan isim Kıvanç oldu.
20 EKİM MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Mavi ve kırmızı takım Lüleburgaz'a misafir oldu. Şefler, Trakya mutfağından pilaska, gerdan çorbası, kaymaklı lahana aşı, Elbistan tava ve hayrabolu tatlısı için karşılaştı. Gecenin galibi mavi takım oldu.