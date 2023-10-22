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Masterchef kim elendi, kim gitti? 22 Ekim Masterchef'e veda eden isim kim oldu 2023? Alican, Sergen...

MasterChef All Star yarışması, hafta boyunca eleme potasına giren tüm yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği bir arenaya dönüştü. Her anın büyük bir heyecanla beklenildiği yarışmada, bu haftanın eleme adayları da merak konusu oldu. Şeflerin oylarıyla belirlenen bu isimler, yarışmanın oldukça güçlü adayları arasından seçildi. Peki, Masterchef kim elendi? 22 Ekim Masterchef'e veda eden isim kim oldu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Ekim 2023, 21:29 Güncelleme 22 Ekim 2023, 21:29
Masterchef kim elendi, kim gitti? 22 Ekim Masterchef’e veda eden isim kim oldu 2023? Alican, Sergen...

22 Ekim 2023 Pazar günü, TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programı, yeni bir elenen yarışmacıyla gündeme geldi. Yarışmanın bu haftaki bölümünde Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu gibi ünlü şefler yemek tadımlarını gerçekleştirdiler. Hafta boyunca süren kıyasıya mücadelenin ardından kimin yarışmaya veda edeceği ise büyük bir merak konusu oldu.

22 EKİM MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef All Star'a bu hafta veda eden yarışmacı gecenin sonunda belli olacak. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından elenen yarışmacı hayallerine veda edecek. Şef tabağını en başarısız yapan yarışmacı, MasterChef All Star'a veda eden isim olacak.

21 EKİM MASTECHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın son eleme adayı Tanya oldu.

20 EKİM MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef ödül oyununu kazanan isim Kıvanç oldu.

20 EKİM MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Mavi ve kırmızı takım Lüleburgaz'a misafir oldu. Şefler, Trakya mutfağından pilaska, gerdan çorbası, kaymaklı lahana aşı, Elbistan tava ve hayrabolu tatlısı için karşılaştı. Gecenin galibi mavi takım oldu.

20 EKİM MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dün akşam ekranlara gelen yeni bölümde Alican ve Sergen eleme potasına girdi.

19 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununu Barbaros kazandı.

19 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlıkta kazanan Kırmızı Takım oldu.


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