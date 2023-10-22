Fenerbahçe, sezonun başından bu yana müthiş bir performans sergiliyor. 16 resmi müsabakada da galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'de namağlup lider olarak zirvede bulunuyor. Bu üstün performansı sürdürmeyi amaçlayan Fenerbahçe, bu hafta Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.