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Fenerbahçe - Hatayspor canlı maç izle! FB - Hatay maçı canlı izle | Bedava, kesintisiz, şifresiz

Trendyol Süper Lig'in heyecanı sürerken, Fenerbahçe bugün sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor. 9. hafta mücadelesi büyük bir ilgiyle beklenirken, Fenerbahçe'nin kazanma alışkanlığı, taraftarlarını umutlandırıyor. Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da oynadığı 16 maçı da kazanarak dikkat çeken sarı-lacivertliler, özellikle Galatasaray derbisinde elde ettikleri zaferle büyük bir moral buldular. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 22 Ekim 2023, 18:04 Güncelleme 22 Ekim 2023, 18:04
Fenerbahçe - Hatayspor canlı maç izle! FB - Hatay maçı canlı izle | Bedava, kesintisiz, şifresiz

Fenerbahçe, sezonun başından bu yana müthiş bir performans sergiliyor. 16 resmi müsabakada da galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'de namağlup lider olarak zirvede bulunuyor. Bu üstün performansı sürdürmeyi amaçlayan Fenerbahçe, bu hafta Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

FENERBAHÇE-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor maçı 22 Ekim tarihinde saat 19.00'da başlayacak.

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FENERBAHÇE-HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Hatayspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Joshua King ve Emre Mor, önemli karşılaşmada takımlarını yalnız bırakacak.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz tam olarak hazır durumda bulunmayan Cengiz Ünder'in de Hatayspor karşısında oynaması beklenmiyor.

- Son 4 maçta gol yemedi

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada kalesini gole kapadı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu süreçte deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederken, evinde RAMS Başakşehir'i 4-0 ve Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi.

- Samet Akaydın formaya yakın

Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydın, Hatayspor karşısında formaya yakın görünüyor.

Sakatlığı bulunan Serdar Aziz'in yokluğunda sarı-lacivertlilerin kadrosunda Rodrigo Becao, Samet Akaydın ve Alexander Djiku'dan oluşan stoper hattı bulunuyor.

Gana Milli Takımı'na çağrıldığı dönemde sakatlık yaşayan Alexander Djiku'nun riske edilmemesi durumunda, A Milli Takım formasıyla çok etkili bir performansa imza atan Samet Akaydın'ın Hatayspor müsabakasına ilk 11'de çıkması bekleniyor.


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