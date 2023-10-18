İstihare namazı nasıl kılınır? 🙌İstihare duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! 🙏İstihare namazı ve duası nasıl yapılır?

Müslüman alemi İstihare namazı nasıl kılınır ? 🙏 İstihare namazı ve duası nasıl yapılır sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyor. Düşünülen bir şeyin bireyin kendisi açısından hayırlı olup olmadığına dair bir bilgi edinmek amacıyla kılınnan namazlardan biridir. 11 ayın sultanı Ramazan ayında bol bol ibadet edilirken istihare namazını doğru bir şekilde kılmak isteyenler yanlış yapmamak adına tüm bilgileri merak ediyor. İstihare duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı haberimizde yer alıyor.

İstihâre kelimesinin anlamı "hayırlı olanı istemek" demektir. Halk arasında sıklıkla kullanılmakta olan tabiri ile rüyaya yatmak anlamına da gelmektedir. Bir kişinin yatağa girerek rüyaya yatmadan önce kılınan namaza bu anlamda İstihare namazı denilmektedir. Akşamın yahut gecenin her hangi bir vaktinde yatacak olan kişiler, yapacak olan bir işin kendileri için iyi mi yoksa kötümü olduğuna dair bir işaret almak için bu istihâre namazı kılabilirler.

İstihâre namazı kılmak isteyen bir kişi yatağa girmeden önce abdest alıp istihare namazına niyetlenerek iki rekat şeklinde namaz kılar. Bu namazda da kılınış bakımından diğer namazlara benzer. Farklı olan tek yönü namazın bitiminde istihâre duasının okunuyor olmasıdır. Kılınan namazın hemen ardından kişi rüyaya dalmak için yatağa girer ve uykuya dalar.

İSTİHARE NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

İstiharek, kişinin yapmayı istediği ancak yapacağı şeyin kendisi için hayırlı olup olmadığı konusunda tereddütte düşmesi durumunda kılabileceği bir namazdır. İstihare namazının rekat sayısı ise yalnızca 2 ikidir.

Kılınan her namaz için olduğu gibi istihare namazı içinde önce abdest alınır. İstihare namazını kılmaya başlamak için ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için iki rekat İstihare namazı kılmaya" diye niyet edilir. Sonrasında ise; "Allahu Ekber" denilerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır. Namazın birinci rekatında ilk olarak Subhaneke okunur. Ardından Euzü-besmele çekilir ve Fatiha suresi ve sonrasında da Kafirun Suresini okunarak Rüku'ya gidilir. Rükudan sonra secde'ye gidilir ve sonrasında doğrulur ve oturur vaziyete gelinir ve hemen ardından tekrar secde'ye gidilir.