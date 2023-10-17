Mine Gümüşkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? İsrail ordusuna katıldı!

Mine Gümüşkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? sorusu Mine Gümüşkaya isimli bir şahsın sosyal medya paylaşımıyla sıkça araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

MİNE GÜMÜŞKAYA KİMDİR?

İsrail ordusuna katılan İsrail asıllı Türk vatandaşı Mine Gümüşkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla orduya katıldığını duyurdu.

Gümüşkaya, İsrail üniformasıyla çekildiği fotoğrafı, "Aldığım karar üzerine gönüllü olarak İsrail Savunma Kuvvetlerine katılma kararı aldım. Bir süre buralarda olamayacağım. Eminim zafer bizim olacaktır." açıklamasıyla paylaştı.

Sosyal medyada Mine Gümüşkaya'ya binlerce vatandaş tepki gösterdi.