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TÜRKİYE - LETONYA MAÇ SONUCU: 4-0! Türkiye milli maçı kaç kaç bitti? 2023 Türkiye-Letonya milli maç özeti!

Türkiye-Letonya milli maçı 15 Ekim 2023 tarihinde oynandı. Maçın sona ermesinin ardından 'Türkiye milli maçı kaç kaç bitti?' sorusu gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. İşte Türkiye-Letonya milli maç özeti!

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Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 23:35 Güncelleme 16 Ekim 2023, 00:50
TÜRKİYE - LETONYA MAÇ SONUCU: 4-0! Türkiye milli maçı kaç kaç bitti? 2023 Türkiye-Letonya milli maç özeti!

A Milli Futbol Takımımız 15 Ekim'de evinde Letonya ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin sona ermesinin ardından maç özeti gündeme futbolseverler tarafından yoğun olarak araştırılır oldu. Peki Türkiye milli maçı kaç kaç bitti?

TÜRKİYE - LETONYA MAÇI 11'LERİ

Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Abdülkerim, Samet, Cenk Özkacar, İsmail, Hakan, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper

Letonya: Ozols, Savalnieks, Dubra, Balodis, Ciganiks, Emsis, Saveljevs, Jaunzems, Ikaunieks, Daskevics, Uldrikis

TÜRKİYE-LETONYA MAÇ ÖZETİ

A Milli Takımımızın Yunus Akgün ile 21. dakikada attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Ay-yıldızlılar, 58. dakikada Yunus Akgün'ün harika golüyle 1-0 öne geçti.

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A Milli Futbol Takımımız, 82. dakikada Cenk Tosun'un kafa golüyle skoru 2-0 yaptı. Ay-yıldızlılar, 87'de Kerem Aktürkoğlu ile farkı 3'e çıkardı: 3-0

90+2. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Cenk Tosun, skoru 4-0 yaptı.


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