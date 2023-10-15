TÜRKİYE - LETONYA MAÇ SONUCU: 4-0! Türkiye milli maçı kaç kaç bitti? 2023 Türkiye-Letonya milli maç özeti!

A Milli Futbol Takımımız 15 Ekim'de evinde Letonya ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin sona ermesinin ardından maç özeti gündeme futbolseverler tarafından yoğun olarak araştırılır oldu. Peki Türkiye milli maçı kaç kaç bitti?
A Milli Futbol Takımımız 15 Ekim'de evinde Letonya ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin sona ermesinin ardından maç özeti gündeme futbolseverler tarafından yoğun olarak araştırılır oldu. Peki Türkiye milli maçı kaç kaç bitti?
TÜRKİYE - LETONYA MAÇI 11'LERİ
Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Abdülkerim, Samet, Cenk Özkacar, İsmail, Hakan, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper
Letonya: Ozols, Savalnieks, Dubra, Balodis, Ciganiks, Emsis, Saveljevs, Jaunzems, Ikaunieks, Daskevics, Uldrikis
TÜRKİYE-LETONYA MAÇ ÖZETİ
A Milli Takımımızın Yunus Akgün ile 21. dakikada attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Ay-yıldızlılar, 58. dakikada Yunus Akgün'ün harika golüyle 1-0 öne geçti.
A Milli Futbol Takımımız, 82. dakikada Cenk Tosun'un kafa golüyle skoru 2-0 yaptı. Ay-yıldızlılar, 87'de Kerem Aktürkoğlu ile farkı 3'e çıkardı: 3-0
90+2. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Cenk Tosun, skoru 4-0 yaptı.