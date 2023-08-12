Tamer Karadağlı hayatı ve biyografisi... Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Oyuncu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne Tamer Karadağlı getirildi. Peki yeni Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve biyografisi...

TAMER KARADAĞLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ? Ailesi Kars'ın Sarıkamış ilçesindendir. İlkokula başlamadan ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşen Karadağlı, Türkiye'ye dönmüş sonra tekrar ABD'ye gitmiştir. Lise son sınıfta kesin dönüş yaptığı yıllarda ise sıklıkla Akün Sineması'na giderdi. Bir yandan da lise yıllarında onun için bir tutku olduğunu belirttiği seslendirme sanatına başlamıştır.