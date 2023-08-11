Yeni SGK Başkanı Raci Kaya hayatı ve biyografisi! Hangi görevlerde bulundu? SGK Başkanı Raci Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yeni SGK Başkanı Raci Kaya oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre SGK Başkanlığı'na Raci Kaya getirildi. Peki Yeni SGK Başkanı Raci Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

RACİ KAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1967 yılında Ankara'da doğan Dr. Kaya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü mezunudur. Hacettepe Üniversitesi'nde İktisat alanında yüksek lisansını, ardından Marmara Üniversitesi'nde doktorasını tamamlamıştır.

1990 yılında Halk Bankası'nda Dış İlişkiler Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Çeşitli banka ve özel kuruluşlarda yöneticilik yaptıktan sonra 2007 - 2014 yılları arasında Aktif Yatırım Bankası'nda Genel Müdür Yardımcısı, Şubat 2015 – Ağustos 2016 tarihleri arasında da Ziraat Katılım Bankası'nda Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Mart 2016 - 2018 tarihleri arasında Eximbank'ta Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur.