Son dakika haberine göre Valiler Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, "Ekli listede belirtilen kişiler, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince hizalarında belirtilen görevlere atanmıştır." ifadeleriyle yeni atama kararları kamuoyuna duyuruldu. Peki hangi illerin valisi değişti? İşte il il tüm liste.