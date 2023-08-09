AKBİL FİYATLARI SON DAKİKA 2023! İETT otobüs, metrobüs, metro, minibüs, marmaray, vapur fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Tam, öğrenci...

Son dakika haberine göre İstanbul'da ulaşıma %51,52 zam geldi. Zamlı öğrenci akbili ve tam akbil ücretleri de böylelikle belli oldu. Ayrıca aylık abonman ücretleri de açıklandı. Peki 2023 İETT otobüs, metrobüs, metro, minibüs, marmaray, vapur fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Tam bilet, öğrenci, emekli, engelli...