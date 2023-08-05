Yunus Yıldırım kimdir? Merve Veziroğlu Yıldırım’ın eşi Yunus Yıldırım kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ünlü Youtuberı 32 yerinden bıçakladı!

Yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım, kocası Yunus Yıldırım'ın saldırısına uğradı. Evdeki tartışmanın ardından Yunus Yıldırım, eşini meyve bıçağıyla defalarca bıçakladı. Peki, Yunus Yıldırım kimdir? Merve Veziroğlu Yıldırım'ın eşi Yunus Yıldırım kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte merak edilenler... Yaklaşık 1 yıl önce Üsküdar'daki evlerine taşınan yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım (32) ile Yunus Yıldırım (31) çifti iddiaya göre şiddetli geçimsizlik yaşıyordu.

Yıldırım çifti sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Merve Yıldırım'ı yatak odasında 32 yerinden bıçakladı. Yunus Yıldırım daha sonra polisi arayarak eşini bıçakladığını söyleyip kendini ihbar etti. Öte yandan şüpheli olay yerine gelen sağlık ekiplerine yaralı eşinin içeride yattığını söyledi.