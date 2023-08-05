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Yunus Yıldırım kimdir? Merve Veziroğlu Yıldırım'ın eşi Yunus Yıldırım kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ünlü Youtuberı 32 yerinden bıçakladı!

Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım'ın eşi hakkında araştırmalar hız kazandı. Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım ile Yunus Yıldırım arasında tartışma çıktı. Yunus Yıldırım, mutfaktaki meyve bıçağını aldı ve yatak odasında genç kadını tam 32 yerinden bıçakladı. Bu dehşet verici olay sonrası Yunus Yıldırım hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Yunus Yıldırım kimdir? Merve Veziroğlu Yıldırım'ın eşi Yunus Yıldırım kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2023, 16:14 Güncelleme 05 Ağustos 2023, 16:15
Yunus Yıldırım kimdir? Merve Veziroğlu Yıldırım’ın eşi Yunus Yıldırım kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ünlü Youtuberı 32 yerinden bıçakladı!

Yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım, kocası Yunus Yıldırım'ın saldırısına uğradı. Evdeki tartışmanın ardından Yunus Yıldırım, eşini meyve bıçağıyla defalarca bıçakladı. Peki, Yunus Yıldırım kimdir? Merve Veziroğlu Yıldırım'ın eşi Yunus Yıldırım kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte merak edilenler...

Yaklaşık 1 yıl önce Üsküdar'daki evlerine taşınan yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım (32) ile Yunus Yıldırım (31) çifti iddiaya göre şiddetli geçimsizlik yaşıyordu.

Yıldırım çifti sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Merve Yıldırım'ı yatak odasında 32 yerinden bıçakladı.

Yunus Yıldırım daha sonra polisi arayarak eşini bıçakladığını söyleyip kendini ihbar etti. Öte yandan şüpheli olay yerine gelen sağlık ekiplerine yaralı eşinin içeride yattığını söyledi.

Gözaltına alınan Yunus Yıldırım, Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

"KIZ KARDEŞİMİ ŞU ANDA YOĞUN BAKIMA ALDILAR KANAMASI VAR"

Merve Veziroğlu Yıldırım'ın ablası Şerife Yavuz ise olayın ardından kız kardeşinin yaşadığı eve geldi.

Kız kardeşinin yoğun bakımda olduğunu ifade eden Yavuz, "Tam olarak biz de bilmiyoruz. Şoktayım. Şiddet cezalarının kesinlikle ağırlaştırılmasını istiyorum. Akşam yatıyoruz sabah ne halde kalkacağımız belli değil. Şoklar içindeyim. Hastaneden aramışlar 32 yerinden bıçaklandığı söyleniyor." dedi.

Bina sakini Ali Aydın, "Aralarında geçimsizlik olduğunu adam söylemişti bana zaten. 1 senedir buradalardı, yeni evlilerdi." diye konuştu.

MERVE VEZİROĞLU YILDIRIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Merve Veziroğlu Yıldırım 1991 yılında dünyaya geldi. Merve Veziroğlu Yıldırım, Youtube üzerinde çektiği videolar ile 116 bin takipçiye ulaştı. Aynı zamanda yüksek mimar olarak da mesleğine devam ediyordu. Takipçileri onu YouTube kanalında paylaştığı dekorasyon hileleri, kendin yap ve challange videoları ile tanıdı.

Merve Veziroğlu Yıldırım'ın sosyal medya platformu Instagram'da 18 bin takipçisi bulunuyor. 2017 yılından bu yana YouTube üzerinden yayın yapan Merve Veziroğlu Yıldırım'ın 116 bin takipçisi bulunuyor.


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