Telegram çöktü mü son dakika? 5 Ağustos Telegram mobil çalışmıyor, neden? Ne zaman düzelecek?

İnternet tarayıcınızı açın ve Downdetector web sitesini ziyaret edin. Arama alanına Telegram yazın ve Enter'a basın. Aşağıdaki pencerede Telegram sunucu durumunu gözlemleyebilirsiniz.

Telegram Web Messenger uygulamasında bildirim almıyorsanız, Telegram uygulaması çökmüş olabilir. Bu aşamada, uygulamayla ilgili farklı sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Teknik düzeltmelere geçmeden önce bilgisayarınızı veya dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlattığınızdan emin olun. Görünüşe göre, sorun geçici bir sistem arızasından kaynaklanabilir. Ve bu durumda yapabileceğiniz en iyi şey, sistemi yeniden başlatmaktır.

3. İnternet Bağlantınızı Kontrol Edin

Telegram Web Messenger gibi uygulamalar, sorunsuz çalışabilmeniz için sağlıklı bir internet bağlantısına bağlı olmanızı gerekir. Durum böyle değilse, uygulamayla ilgili düzenli olarak sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Herhangi bir internet hız kontrol web sitesini ziyaret ederek internet bağlantınızı kontrol edebilirsiniz.

4. Windows Mağazası Uygulamaları Sorun Gidericisini çalıştırın

Win + I kısayol tuşlarını kullanarak Ayarları açın. Sistem sekmesi altında, Sorun Gider'i seçin. Diğer sorun gidericilere tıklayın. Windows Mağazası Uygulamaları'nın yanındaki Çalıştır'a tıklayın.

5. Uygulamaya Tekrar Giriş Yapın

Çalışmayan bildirimler, geçici bir uygulama içi aksaklıktan kaynaklanabilir. Bu durumda, sorunu çözmek için hesabınıza tekrar giriş yapabilirsiniz.

Telegram Masaüstü uygulamasını açın. Ayarlar'ı seçin . Üç noktaya tıklayın ve içerik menüsünden Çıkış'ı seçin. Ardından, telefon numaranızı kullanarak veya QR kodunu tarayarak hesabınıza tekrar giriş yapın. Bundan sonra, mesaj bildirimleri alıp almadığınızı kontrol edin.

6. Ayarlardan Bildirimleri Etkinleştir

Ayarlarda masaüstü bildirim özelliği devre dışı bırakılırsa Telegram'da mesaj bildirimi alma şansınız yoktur. Windows PC'nizde bildirim almak istiyorsanız bu özelliği etkinleştirmeniz gerekir.

Telegram Masaüstü uygulamasını açın ve ayarlar'ı seçin. Bildirimler ve Sesler'e tıklayın. Masaüstü bildirimlerinin yanındaki geçişi etkinleştirin. Uygulamayı yeniden başlatın ve bildirim alıp almadığınızı kontrol edin.

7. Telegram Bildirim Nasıl Açılır?

Belirli kişiler için mesaj bildirimleri almıyor musunuz? Bu durumda, bu kişileri sessize almış olabilirsiniz. Sorunu çözmek için bildirim sesini açmanız gerekecek.

Telegram Masaüstü uygulamasını açın. Mesaj bildirimini almadığınız konuşmayı açın. En üstteki kişi adına tıklayın. Görüşmenin sesini açmak için Bildirimler'in yanındaki geçişi etkinleştirin.