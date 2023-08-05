KPSS ÖABT sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023? ÖABT puan hesaplama nasıl yapılır? P121 puan türü nedir, ne anlama gelir?

"KPSS ÖABT puan hesaplama nasıl yapılır? " Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu sene KPSS ÖABT sınavı 6 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından yapılacak sınav hakkında gerekli detaylar merak edilmeye başlandı. KPSS-Öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken sınavdır. Peki, KPSS P121 puan türü nedir? ÖABT öğretmenlik puan türü ne? İşte detaylar...

2023 ÖABT SINAV SÜRESİ

ÖABT alanlarının sınav süresi ise 120 dakikadır. Adayların, 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakika ve son 15 dakika içinde; 150 dakikalık testlerde ise ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde kısa bir süre için bile olsa sınav salonunu terk etmesi yasaktır.

6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.