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KPSS ÖABT sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023? ÖABT puan hesaplama nasıl yapılır? P121 puan türü nedir, ne anlama gelir?

Gündemde "KPSS ÖABT puan hesaplama 2023" sorgulamaları sıklıkla yapılır oldu. Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı için heyecan dolu bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen kişilerin katılacağı KPSS Alan Bilgisi ÖABT sınavında kaç net kaç puan yapar? İşte tüm bilgiler...

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2023, 23:32 Güncelleme 05 Ağustos 2023, 23:32
KPSS ÖABT sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023? ÖABT puan hesaplama nasıl yapılır? P121 puan türü nedir, ne anlama gelir?

"KPSS ÖABT puan hesaplama nasıl yapılır?" Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu sene KPSS ÖABT sınavı 6 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından yapılacak sınav hakkında gerekli detaylar merak edilmeye başlandı. KPSS-Öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken sınavdır. Peki, KPSS P121 puan türü nedir? ÖABT öğretmenlik puan türü ne? İşte detaylar...

2023 KPSS ÖABT NE ZAMAN?

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu 6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacaktır.

KPSS ÖABT 6 Ağustos Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri sınavı ise saat 14:45'te başlayacak.

2023 ÖABT SINAV SÜRESİ

ÖABT alanlarının sınav süresi ise 120 dakikadır. Adayların, 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakika ve son 15 dakika içinde; 150 dakikalık testlerde ise ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde kısa bir süre için bile olsa sınav salonunu terk etmesi yasaktır.

6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

ÖABT SINAVINA KİMLER KATILACAK?

Öğretmen adayları, KPSS ÖABT sınavına katılıyorlar. Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvuracakların sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak ÖABT'ye girmeleri zorunludur.

KPSS ÖABT PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

KPSS puanları, her bir test bölümünden yapılan netleri hesaplayarak yapılır. Her bir test bölümünde yapılan net sayısı, doğru cevaplanan soru sayısından yanlış cevap sayısının dörtte birinin çıkarılmasıyla hesaplanmaktadır.

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

KPSS sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacaktır. Bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanır. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilir. Her testte örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunur. Bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanır.


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