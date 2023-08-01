Zhanna Samsonova kimdir, kaç yaşındaydı? Zhanna Samsonova neden öldü, hastalığı neydi? Açlıktan ölen fenomen instagram hesabı...

"TEDAVİ OLMAYA İKNA EDEMEDİM"

Arkadaşı, "Onun üst katında oturuyordum ve her gün sabahları onun cansız bedenini bulmaktan korkuyordum. Onu tedavi olmaya ikna ettim ama başaramadı." ifadesini kullandı.

Samsonova'nın annesi ise kızının ölümünü "kolera benzeri bir enfeksiyon"la ilişkilendirse de otopsi raporunun henüz açıklanmadığı kaydediliyor.