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İstanbul Kent Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul Kent Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. İstanbul Kent Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 13:02 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 13:02
İstanbul Kent Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul Kent Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. İstanbul Kent Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Beslenme ve Diyetetik (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

Çocuk Gelişimi (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Diş Hekimliği (%50 İndirimli)

(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

Diş Hekimliği (Burslu)

(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)

(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

Ebelik (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Ebelik (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SÖZ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SÖZ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SÖZ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SÖZ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)SÖZ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)SÖZ

Hemşirelik (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Hemşirelik (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Hemşirelik (Ücretli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

İç Mimarlık (%50 İndirimli)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY

İç Mimarlık (Burslu)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY

İşletme (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

İşletme (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

İşletme (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

İşletme (İngilizce) (Ücretli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

İşletme (Ücretli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Psikoloji (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Psikoloji (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Psikoloji (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Sosyal Hizmet (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 2023 TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMALARI VE KONTENJANLARI

Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Diş Hekimliği (Burslu)SAY12/12475,3935.359

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)SAY10/10473,2937.020

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Diş Hekimliği (%50 İndirimli)SAY68/68451,0255.679

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY59/59433,3971.637

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)SÖZ3/3403,7619.568

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)SÖZ4/4397,3225.060

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu)SAY6/6392,68114.538

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (Burslu)EA7/7380,8895.435

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Psikoloji (Burslu)EA12/12372,04115.715

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)SÖZ4/4359,5585.153

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Hemşirelik (Burslu)SAY12/12358,03162.279

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY5/5350,64174.838

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)İşletme (İngilizce) (Burslu)EA3/3340,04209.983

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu)EA2/2337,93217.862

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)İç Mimarlık (Burslu)SAY3/3333,06208.760

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu)EA3/3333,06236.894

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu)SAY3/3332,64209.691

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)SAY5/5326,65222.844

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Çocuk Gelişimi (Burslu)EA6/6326,42265.236

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Ebelik (Burslu)SAY8/8321,68234.453

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)İşletme (Burslu)EA4/4320,04295.254

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)EA3/3319,91295.937

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Sosyal Hizmet (Burslu)EA2/2316,51312.979

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)SAY40/40310,96261.781

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)İşletme (İngilizce) (Ücretli)EA1/1310,36346.306

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)SÖZ21/21290,43425.552

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Psikoloji (%50 İndirimli)EA68/68276,73591.287

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)EA43/43270,3652.016

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Hemşirelik (%50 İndirimli)SAY67/67269,85408.335

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli)SÖZ17/17261,81689.590

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli)EA19/19260,33756.610

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)İç Mimarlık (%50 İndirimli)SAY19/19258,21469.114

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Hemşirelik (Ücretli)SAY1/1254,86489.235

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)EA16/16254,63821.770

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Ebelik (%50 İndirimli)SAY42/42252,62503.562

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)İşletme (Ücretli)EA1/1251,52858.857

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)EA34/34251,37860.673

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)SAY25/25247,14541.528

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)İşletme (%50 İndirimli)EA20/20246,64919.560

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli)SAY34/34246,57545.856

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli)SÖZ21/21240,87922.577

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)EA13/13240,74996.280

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)SAY24/24236,78626.053

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli)EA17/17235,191.072.079

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli)SAY1/1234,46647.579

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)SAY1/1233,3658.799

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY16/16230,69684.855

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)EA1/1220,461.281.651

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)EA13/13216,631.336.597

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)TYT7/7365,42315.661

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Anestezi (Burslu)TYT12/12331,38516.229

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu)TYT12/12320,84599.127

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Adalet (Burslu)TYT11/11318,04623.401

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi (Burslu)TYT12/12316,13640.585

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)TYT12/12312,87670.515

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Burslu)TYT7/7312,74671.767

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu)TYT6/6312,07678.009

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Eczane Hizmetleri (Burslu)TYT6/6308,26714.655

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Çocuk Gelişimi (Burslu)TYT5/5307,73719.971

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)TYT9/9306,75729.752

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu)TYT6/6306,25734.863

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)TYT3/3305,5742.518

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)TYT1/1302,34775.617

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu)TYT12/12299,7803.913

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Elektronörofizyoloji (Burslu)TYT10/10298,17820.623

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)TYT42/42296,77835.879

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli)TYT67/67265,461.252.071

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Anestezi (%50 İndirimli)TYT67/67264,091.273.425

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Ücretli)TYT1/1257,831.375.520

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Anestezi (Ücretli)TYT1/1239,841.708.710

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli)TYT63/63238,021.746.660

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%50 İndirimli)TYT38/38237,311.761.257

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)TYT31/31235,41.801.873

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli)TYT67/67234,841.813.921

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli)TYT10/102331.853.739

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli)TYT1/1230,971.899.090

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)TYT34/34230,761.903.785

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)TYT17/17230,41.911.851

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi (%50 İndirimli)TYT67/67226,751.996.486

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi (Ücretli)TYT1/1226,661.998.466

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli)TYT51/51225,92.016.534

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli)TYT35/35224,672.046.094

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)TYT34/34221,852.113.886

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Adalet (%50 İndirimli)TYT65/65218,52.197.032


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