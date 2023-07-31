İstanbul Kent Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul Kent Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Sosyal Hizmet (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 2023 TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMALARI VE KONTENJANLARI
Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Diş Hekimliği (Burslu)SAY12/12475,3935.359
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)SAY10/10473,2937.020
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Diş Hekimliği (%50 İndirimli)SAY68/68451,0255.679
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY59/59433,3971.637
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)SÖZ3/3403,7619.568
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)SÖZ4/4397,3225.060
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu)SAY6/6392,68114.538
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (Burslu)EA7/7380,8895.435
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Psikoloji (Burslu)EA12/12372,04115.715
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)SÖZ4/4359,5585.153
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Hemşirelik (Burslu)SAY12/12358,03162.279
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY5/5350,64174.838
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)İşletme (İngilizce) (Burslu)EA3/3340,04209.983
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu)EA2/2337,93217.862
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)İç Mimarlık (Burslu)SAY3/3333,06208.760
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu)EA3/3333,06236.894
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu)SAY3/3332,64209.691
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)SAY5/5326,65222.844
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Çocuk Gelişimi (Burslu)EA6/6326,42265.236
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Ebelik (Burslu)SAY8/8321,68234.453
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)İşletme (Burslu)EA4/4320,04295.254
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)EA3/3319,91295.937
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Sosyal Hizmet (Burslu)EA2/2316,51312.979
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)SAY40/40310,96261.781
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)İşletme (İngilizce) (Ücretli)EA1/1310,36346.306
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)SÖZ21/21290,43425.552
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Psikoloji (%50 İndirimli)EA68/68276,73591.287
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)EA43/43270,3652.016
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Hemşirelik (%50 İndirimli)SAY67/67269,85408.335
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli)SÖZ17/17261,81689.590
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli)EA19/19260,33756.610
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)İç Mimarlık (%50 İndirimli)SAY19/19258,21469.114
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Hemşirelik (Ücretli)SAY1/1254,86489.235
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)EA16/16254,63821.770
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Ebelik (%50 İndirimli)SAY42/42252,62503.562
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)İşletme (Ücretli)EA1/1251,52858.857
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)EA34/34251,37860.673
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)SAY25/25247,14541.528
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)İşletme (%50 İndirimli)EA20/20246,64919.560
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli)SAY34/34246,57545.856
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli)SÖZ21/21240,87922.577
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)EA13/13240,74996.280
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)SAY24/24236,78626.053
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli)EA17/17235,191.072.079
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli)SAY1/1234,46647.579
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)SAY1/1233,3658.799
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY16/16230,69684.855
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)EA1/1220,461.281.651
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)EA13/13216,631.336.597
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)TYT7/7365,42315.661
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Anestezi (Burslu)TYT12/12331,38516.229
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu)TYT12/12320,84599.127
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Adalet (Burslu)TYT11/11318,04623.401
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi (Burslu)TYT12/12316,13640.585
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)TYT12/12312,87670.515
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Burslu)TYT7/7312,74671.767
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu)TYT6/6312,07678.009
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Eczane Hizmetleri (Burslu)TYT6/6308,26714.655
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Çocuk Gelişimi (Burslu)TYT5/5307,73719.971
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)TYT9/9306,75729.752
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu)TYT6/6306,25734.863
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)TYT3/3305,5742.518
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)TYT1/1302,34775.617
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu)TYT12/12299,7803.913
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Elektronörofizyoloji (Burslu)TYT10/10298,17820.623
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)TYT42/42296,77835.879
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli)TYT67/67265,461.252.071
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Anestezi (%50 İndirimli)TYT67/67264,091.273.425
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Ücretli)TYT1/1257,831.375.520
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Anestezi (Ücretli)TYT1/1239,841.708.710
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli)TYT63/63238,021.746.660
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%50 İndirimli)TYT38/38237,311.761.257
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)TYT31/31235,41.801.873
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli)TYT67/67234,841.813.921
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli)TYT10/102331.853.739
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli)TYT1/1230,971.899.090
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)TYT34/34230,761.903.785
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)TYT17/17230,41.911.851
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi (%50 İndirimli)TYT67/67226,751.996.486