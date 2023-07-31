Gebze Teknik Üniversitesi bölümleri 2023! Gebze Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 'nda (YKS), TYT, AYT ve YDT oturumları tamamlandı ve milyonlarca aday gözlerini tercih dönemine çevirdi. YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Gebze Teknik Üniversitesi 'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor. Yök Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak. Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.

YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.