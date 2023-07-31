Görevimiz Tehlike’nin Türkiye çekimleri iptal mi edildi? Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıkladı! Günübirlik kiralanan evler için flaş adım...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu'nda, Atatürk Kültür Merkezi'nde 2023 yılının ilk 6 ayına ait turizm rakamlarının değerlendirildiği '2023 Yılı Değerlendirme Toplantısı' sonrasından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Bakan Ersoy, Michelin Rehberi, AirBnb, günübirlik evler ile Görevimiz Tehlike (Mission Impossible) filmi ile ilgili sorulara yanıt verdi.
"MICHELIN RESTORANLARDA BEN BİLE YER BULMAKTA ZORLANIYORUM"
Michelin Rehberi'nin Türkiye'deki durumu hakkında bilgi veren Ersoy "Geçen yıl Türkiye biliyorsunuz 100 yıl sonra Michelin Rehberi'ne girmeye hak kazandı. Gastronomi önemli diyoruz ama yemeklerimiz iyi demek yeterli olmuyor. Önemli olan bunu dünyaca bilinir, kabul görmüş tescillenmiş kurumlar tarafından tescillenmesi, teyit edilmesi gerek. Türkiye biliyorsunuz geçen sene İstanbul ile Michelin Rehberi'ne girdi. Bu sene Bakanlığımız ve Turizm Geliştirme Ajansı'nın yoğun çalışmaları sonucu ne demiştik ? İzmir ve Muğla ve Antalya'yı hedefliyoruz demiştik. Bu çalışmalar sonucunu verdi. Michelin Rehberi geçen hafta yaptığı açıklamayla İzmir ve Bodrum'u da bu yıl için rehbere dahil edeceğini söyledi. İzmir derken sadece İzmir merkezi kastetmiyoruz; Çeşme Alaçatı, Urla ilçeleri de İzmir kapsamında değerlendireceğimiz ilçeler. İnşallah 9 Kasım'da da tekrar bir lansman yapacaklar. Hem İstanbul'da yeni katılan, yani derecelendirmeye layık görülen restoranları açıklayacaklar hem de yeni destinasyonlarımız olan İzmir, Çeşme, Urla, Bodrum destinasyonlarında değerlenmeye layık görülen, yıldız almaya layık görülen restoranlarımızı açıklayacaklar." şeklinde konuştu.
Ersoy "Biz Michelin Rehberi ile sadece onların farkındalığını sağlayabiliyoruz. Onlarla ilgili hedef destinasyonlarda destek oluyoruz ama karar mekanizmasına onlar karar veriyorlar, ne olacağına. İlgiyi artırdı mı diyorsanız? Michelin restoranlarda ben bile yer bulmakta zorlanıyorum. Yurtdışında da aylar önceden rezervasyon yapmak gerekiyormuş, Michelin yıldızı alan restoranlarımızda. Demek ki etkisi oldukça fazla" ifadelerini kullandı.