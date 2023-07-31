Görevimiz Tehlike’nin Türkiye çekimleri iptal mi edildi? Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıkladı! Günübirlik kiralanan evler için flaş adım...

GÜNÜBİRLİK EVLERLE İLGİLİ FLAŞ ADIM: ZORUNLU OLACAK Bakan Ersoy, günübirlik evlerle ilgili olarak, " Sektörde Airbnb olarak tarif ediliyor ama biz aslında biz günübirlik kullanım diyoruz buna. Bu tarz evlere açıkçası Bakanlığımız bir mevzuat çalışması başlattı. Yıl sonuna kadar da hayata geçireceğiz. Ne yapacağız? Bu tarz günübirlik kiralanan evlere normal kiralama dışında bir sertifika belgelendirme şartı getireceğiz kanuni mevzuatta bir değişiklik yaparak. Onlar bir belge almak zorunda kalacaklar Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ve konaklayan kişileri düzenli olarak bildirmekle yükümlü olacaklar. Ayrıca buradan elde ettikleri gelirle ilgili de bir vergi olacak. O vergiyi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırmaları gerekecek. Bu aynı zamanda rekabet eşitliğini sağlamak açısından önemli. Yani dünyada nasıl oluyorsa Türkiye'de de o şekilde mevzuatları şekillendiriyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar burada mevzuat düzenlemelerini de yapacağız. Hepsi kayıtlı ekonomi haline gelecekler. Ama biz bakın bu günübirlik evlere karşı değiliz sadece dünyada olduğu gibi belli bir belgelendirme ile ve mevzuatlara uygun şekilde yapılması taraftarıyız. Yoksa bu da bir turizm şeklidir. Bunun da çok talebi var dünyada olduğu gibi bizde de bu talep var ve bu talepten yararlanmamız gerekiyor." dedi.

"BİRİ DENSİZLİK YAPTI DİYE HER ŞEY BİR ANDA İPTAL OLMAZ"

Ersoy, Görevimiz Tehlike (Mission Impossible) filminin Türkiye çekimlerinin iptal edilip edilmediği ile ilgili de konuştu.

Ersoy şunları söyledi:

"Sizin duyduğunuz işin dedikodu kısmı. Biri densizlik yaptı diye herşey bir anda iptal olmaz merak etmeyin. Dedim ya bu tarz çalışmalar bir günlük çalışmalarla gerçekleşmiyor. Yıllarca süren yıllar öncesinden başlayan çalışmalar. Öncelikli olarak kanunlarınızda, mevzuatlarınızda değişiklik yapıyorsunuz. Türkiye Sinema Genel Müdürlüğü'yle birlikte yapmış olduğumuz çalışma sayesinde Bakanlığımızın, yasada bir düzenleme yapılmıştı bundan 4 yıl önce hatırlarsınız. Türkiye'de yapılan yabancı prodüksiyon çekimlerine, Bakanlık olarak biz destek veriyoruz dünyada olduğu gibi. Bu destek oranlarını da dünyada rekabet eder haline getirmiştik. Yine Turizm Geliştirme Ajansı da bu destek çalışmalarına katılımda bulunuyor. Biz Bakanlık olarak, Turizm Geliştirme Ajansı olarak 5 yıl önceki Türkiye değiliz bakın. Gerekli mevzuat düzenlemeleri yapıldı. Gerekli kaynak çalışmaları yapıldı. Dünyayla rekabet eden hale Türkiye'yi getirdik. Biz gerekenleri yapıyoruz. Arada densizlik yapan kişiler olabilir onlar da kendilerini düzeltirlerse biz sonuç almaya devam ederiz. Nasıl geçmişte biliyorsunuz tam pandeminin ortasında Guy Ritchie burada bir film çekmişti. İnşallah daha büyük prodüksiyonlar da Türkiye'de çekilecek. Şimdilik bu kadarını söyleyelim. Gerçekleştikçe hep beraber öğreneceğiz zaten"