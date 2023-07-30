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LGS 2. tercih 2. nakil başvuru ekranı 2023! MEB LGS 2. tercih başvuruları başladı mı? 2. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 1. nakil sonuçları bugün açıklanıyor. Bu gelişmelerin ardından gözler ikinci nakil sürecine çevrildi. Peki, MEB LGS 2. tercih başvuruları başladı mı? 2. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 07:01 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 08:21
LGS 2. tercih 2. nakil başvuru ekranı 2023! MEB LGS 2. tercih başvuruları başladı mı? 2. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yapılan tercihler sonucu hiçbir okula yerleşemeyen adaylar okullarda boş kalan kontenjanlara göre nakil başvurularını yapabilecekler. Peki, MEB LGS 3. tercih başvuruları başladı mı? 2. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

LGS 2. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 2. Tercih Sonuçları olarak bilinen yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihleri 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında yapıldı ve 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.

LGS 2. TERCİH NE ZAMAN?

İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek.

08 - 16 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.



Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22 - 25 Ağustos tarihleri arasında alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.


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