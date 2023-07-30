LGS 2. tercih 2. nakil başvuru ekranı 2023! MEB LGS 2. tercih başvuruları başladı mı? 2. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yapılan tercihler sonucu hiçbir okula yerleşemeyen adaylar okullarda boş kalan kontenjanlara göre nakil başvurularını yapabilecekler. Peki, MEB LGS 3. tercih başvuruları başladı mı? 2. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

LGS 2. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? LGS 2. Tercih Sonuçları olarak bilinen yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihleri 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında yapıldı ve 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.